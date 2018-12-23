Bugünkü
Takvim

IPhone 7 ve 8’e yasak geldi

IPhone 7 ve 8’e yasak geldi
Apple ile çip üreticisi Qualcomm arasındaki dava savaşı kızışıyor. Geçen haftalarda bazı 'un 'deki satışlarına ihtiyati tedbir kararı gelmesinden sonra 'a bir darbe de 'dan geldi. Münih mahkemesi, iPhone 7 ve iPhone 8 modellerinin Almanya'da satışı ve ithaline tedbir kararı aldı. Yani Apple'ın Almanya'da bu modelleri satması yasaklandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriIPhone 7 ve 8’e yasak geldi
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri