IPhone 7 ve 8’e yasak geldi

Apple ile çip üreticisi Qualcomm arasındaki dava savaşı kızışıyor. Geçen haftalarda bazı iPhone'un Çin'deki satışlarına ihtiyati tedbir kararı gelmesinden sonra Apple'a bir darbe de Almanya'dan geldi. Münih mahkemesi, iPhone 7 ve iPhone 8 modellerinin Almanya'da satışı ve ithaline tedbir kararı aldı. Yani Apple'ın Almanya'da bu modelleri satması yasaklandı.
- Ekonomi
- 23.12.2018
- Gazete
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