Vakıf Katılım 0.98'e çekti

VAKIF Katılım, konut finansmanında 120 aya kadar olan vadelerde aylık kâr oranını yüzde 0.98'e indirdi. Vakıf Katılım'la aktif (kredili) olarak çalışmakta olan konut üretici firmalardan satın alınacak konutlarla sınırlı olmak üzere, aylık yüzde 0.98 kâr oranı ile 500 bin liraya kadar konut finansmanı kullanma imkanı sunulacak.
- Ekonomi
- 22.12.2018
- Gazete
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