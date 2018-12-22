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0.98'e çekti

Vakıf Katılım 0.98'e çekti
VAKIF Katılım, konut finansmanında 120 aya kadar olan lerde aylık kâr ını yüzde 0.98'e indirdi. 'la aktif (li) olarak çalışmakta olan konut üretici firmalardan satın alınacak konutlarla sınırlı olmak üzere, aylık yüzde 0.98 kâr oranı ile 500 bin liraya kadar konut finansmanı kullanma imkanı sunulacak.

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