Palandöken dünya liginde

Erzurum, Türkiye ve dünya kış turizminin yeni cazibe merkezlerinden biri haline geldi. Palandöken Kayak Merkezi, Kasım-Nisan arasında, yani 5 ay boyunca kayak yapmaya elverişli yapısı, kar kalitesi ve uzun pistleri ile dünyanın en önemli kayak merkezlerinden biri durumunda. New York Times gazetesi tarafından belirlenen dünyadaki 41 kayak merkezi arasında Palandöken 18'inci sırada gösterildi. Merkezde slalom ve büyük slalom yarışmaları için Uluslararası Kayak Federasyonu tarafından tescilli iki pist bulunuyor. 2011'de 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'na ev sahipliği yapan Palandöken'in pistleri dünyanın en uzun ve en dik pistleri arasında yer alıyor. 2000-3176 metreler arasında bulunan Palandöken Kayak Merkezi'ndeki pistlerde 10 telesiyej, bir teleski, iki baby lift, bir gondol lift hizmet veriyor.
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