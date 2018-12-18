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Uzun vadeli tasarrufun anahtarı

’nin tasarruf kapasitesini Sistemi’yle ortaya çıkarabileceğine dikkat çeken Genel Müdürü Sincek, ‘ de yüzde 25 devlet katkısı, altın, ya da kira sertifikası fonları gibi avantajlı seçenekleriyle uzun vadeli tasarrufun en ideal adresi’ dedi.

Uzun vadeli tasarrufun anahtarı BES
Genel Müdürü Ayhan Sincek, yaklaşık 7 milyon katılımcı ve 87 milyar lira fon tutarı bulunan gönüllü bireysel emekliliğin tasarruf açısından en avantajlı alternatif olduğunu belirtti. Sincek, " Sistemi'ne () yatırım yapanlar birikimlerini kısa vadeli dalgalanmalardan koruyarak geleceklerini planlama fırsatı yakalar. Vatandaşlarımız, altın ya da almak yerine birikimlerini, BES'teki altın ve döviz fonlarına yatırarak çifte kazanç sağlayabilir. Aynı zamanda yüzde 25 devlet katkısından da yararlanmış olurlar" dedi. Birikimlerine güvenli liman arayanlar için BES'in en iyi alternatif olduğunu söyleyen Sincek, "Geliri ne olursa olsun az parayla tasarruf yapılabilen ve en masrafsız alternatif BES'tir. Hem kendi geleceğini hem de aile üyelerinin geleceğini küçük küçük birikimlerle planlamak isteyenlere BES'i anlatmalıyız. BES'e girmek kritik bir adım ancak asıl mühim olan sistemde kalmak, uzun vadeli düşünmek" diye konuştu. Katkı payları yıllık tavan limitlerin altında kalanlara hatırlatma yapan Sincek, "Ödediği aylık katkı payıyla yıllık devlet katkısı üst limitinin altında kalanlar için son aya girdik. Dileyenler ay sonuna kadar yüzde 25 devlet katkısından maksimum yararlanabilmeleri için ek katkı payı yatırabilir" dedi.
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