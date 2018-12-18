Uzun vadeli tasarrufun anahtarı BES

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, yaklaşık 7 milyon katılımcı ve 87 milyar lira fon tutarı bulunan gönüllü bireysel emekliliğin tasarruf açısından en avantajlı alternatif olduğunu belirtti. Sincek, "Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) yatırım yapanlar birikimlerini kısa vadeli dalgalanmalardan koruyarak geleceklerini planlama fırsatı yakalar. Vatandaşlarımız, altın ya da döviz almak yerine birikimlerini, BES'teki altın ve döviz fonlarına yatırarak çifte kazanç sağlayabilir. Aynı zamanda yüzde 25 devlet katkısından da yararlanmış olurlar" dedi. Birikimlerine güvenli liman arayanlar için BES'in en iyi alternatif olduğunu söyleyen Sincek, "Geliri ne olursa olsun az parayla tasarruf yapılabilen ve en masrafsız alternatif BES'tir. Hem kendi geleceğini hem de aile üyelerinin geleceğini küçük küçük birikimlerle planlamak isteyenlere BES'i anlatmalıyız. BES'e girmek kritik bir adım ancak asıl mühim olan sistemde kalmak, uzun vadeli düşünmek" diye konuştu. Katkı payları yıllık tavan limitlerin altında kalanlara hatırlatma yapan Sincek, "Ödediği aylık katkı payıyla yıllık devlet katkısı üst limitinin altında kalanlar için son aya girdik. Dileyenler ay sonuna kadar yüzde 25 devlet katkısından maksimum yararlanabilmeleri için ek katkı payı yatırabilir" dedi.
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