Abonelikler e-devletten

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Başkan 'ın açıkladığı ikinci 100 günlük icraat programında, kamunun vatandaşa, özel sektöre ve kamuya sunduğu hizmetlerin yüzde 95 oranında e-devlet entegrasyonunun sağlanması hedefi konuldu. gerektiren elektrik, doğalgaz, su, telefon, internet hizmetleri pilot uygulama şeklinde e-devlet üzerinden sunulmaya başlanacak. Dijital Dönüşüm Ofisi, diğer çalışmaların yanı sıra e-devlet üzerinden sunulan hizmetlerin performansını da ölçecek.

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