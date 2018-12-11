81 milyonu koruma bütçesi

Hükümet, 2019 bütçesiyle emekli, memur, işçi, iş arayan tüm kesimleri korumaya aldı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019 bütçesiyle 81 milyonun yaşam standardının yükseltilmesinin hedeflendiği mesajını verirken; "İşçi, memur, emekli haklarını koruduk. Kadınlar, çocuklar, engelliler, yaşlılara tanınan hakları devam ettirdik. Yaşam standartlarını yükselttik yükseltmeye de devam edeceğiz" dedi. Bakan Albayrak, 2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu hakkında Genel Kurul'a hitap etti. Albayrak, şu mesajları verdi:
● Yeni Ekonomi Programı (YEP) sonrasında dengeleme süreci kur ve faizlerden sonra enflasyon göstergelerinde etkisini göstermeye başladı. Enflasyonla mücadelede güçlü bir performans yakalanacak.
● 2018'de cari açığın YEP ile öngörülen 36 milyar doların altına inmesini bekliyoruz. Ağustos, Eylül'den sonra Ekim, Kasım'da da cari fazla vereceğiz.
● Bütçemizin en önemli özelliği tasarruftur.
'TÜRKİYE KÜÇÜLECEK' DİYENLERE YANIT
Bakan Albayrak, ekonomideki gelişmelerle ilgili de şu bilgileri verdi:
● Bugün dünyanın en önde gelen finans kurumlarının parmak ısırdığı, performansı sergilemeye devam ediyoruz. 'Türkiye küçülecek, Türkiye resesyona girdi' gibi şeyler duyduk. Türkiye, tarihinin en büyük kur saldırısına rağmen, o saldırıyı yaşadığı dönemde dahi bir önceki çeyrekteki 11.1'lik baz etkisine rağmen büyümüştür.
● Yılın üçüncü çeyreğinde iç talep ivme kaybetti, ancak aldığımız tedbirlerle olumsuzluklar en aza indirildi. Türkiye'nin büyümesi sürdürülebilir patikada devam edecek. 2018'de yüzde 3.8, 2019 yüzde 2.3 büyüme öngörüyoruz.
HAZAL ATEŞ
● Yeni Ekonomi Programı (YEP) sonrasında dengeleme süreci kur ve faizlerden sonra enflasyon göstergelerinde etkisini göstermeye başladı. Enflasyonla mücadelede güçlü bir performans yakalanacak.
● 2018'de cari açığın YEP ile öngörülen 36 milyar doların altına inmesini bekliyoruz. Ağustos, Eylül'den sonra Ekim, Kasım'da da cari fazla vereceğiz.
● Bütçemizin en önemli özelliği tasarruftur.
'TÜRKİYE KÜÇÜLECEK' DİYENLERE YANIT
Bakan Albayrak, ekonomideki gelişmelerle ilgili de şu bilgileri verdi:
● Bugün dünyanın en önde gelen finans kurumlarının parmak ısırdığı, performansı sergilemeye devam ediyoruz. 'Türkiye küçülecek, Türkiye resesyona girdi' gibi şeyler duyduk. Türkiye, tarihinin en büyük kur saldırısına rağmen, o saldırıyı yaşadığı dönemde dahi bir önceki çeyrekteki 11.1'lik baz etkisine rağmen büyümüştür.
● Yılın üçüncü çeyreğinde iç talep ivme kaybetti, ancak aldığımız tedbirlerle olumsuzluklar en aza indirildi. Türkiye'nin büyümesi sürdürülebilir patikada devam edecek. 2018'de yüzde 3.8, 2019 yüzde 2.3 büyüme öngörüyoruz.
HAZAL ATEŞ
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.