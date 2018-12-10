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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TBMM Bütçe Görüşmelerinde konuşuyor. 2019 yılı bütçesini Genel Kurul'a sunan Bakan Albayrak, FED'in sıkılaşmaya gitmesiyle gelişmekte olan ülkelere sermaye akımlarının azalacağına dikkat çekti.

İşte Berat Albayrak'ın konuşmasından satır başları:

Artan korumacılık tedbirleri ile uluslararası ticaret hız kazanmaktadır. Son dönemde düşen petrol fiyatları petrol ihracatçılarını olumsuz etkileyecektir.

Gelişmiş ülkelerde ekonomik büyümenin hız kesmesi beklenmektedir. Ekonomiyi canlandırmaya yönelik mali tedbirlerle 2017'de güçlü bir büyüme performansı elde ettik.

2017'DE GÜÇLÜ BİR BÜYÜME PERFORMANSI ELDE ETTİK

Türkiye 2018'de de güçlü büyüme seyrin sürdürmüştür. Yılın 3. çeyreğinde iç talep ivme kaybetmiştir. Ancak aldığımız tedbirlerle olumsuzlukları en aza indirdik.

2018 yılı Aralık ayında da enflasyonla mücadelede güçlü bir performansı yakalayacağımıza inanıyoruz.

YEP ENFLASYONDA ETKİSİNİ GÖSTERDİ

Finansal istikrarı desteklemek amacıyla döviz likiditesi için gerekli tedbirler alınmıştır. Finansal piyasalar üzerindeki etkiler alınan tedbirlerle olumlu şekilde düzenlenmiştir.

Sıkı para ve maliye politikaları ile enflasyon, cari işlemlerle sürdürülebilir bir büyüme politikası izlenecek. 2018'de 3,8 büyüme beklentimiz 2019'da 2,3 olarak bekliyoruz.

2018 ağustosta istihdam 29 milyona ulaştı. İşgücü piyasası politikaları istihdam artışına yansıdı. İşgücü arzının devam etmesi, ekonomik dengenin belirginleşmesini öngörüyoruz.

2018'in 2. çeyreğinde tüketici ve üretici güçlü bir adım izlemiştir. Yeni Ekonomi Programı sonrasında kur ve faizlerden sonra enflasyonda da etkisini gösterdi. Kasım ayında 3,61 puan geriledi. Para ve maliye politikalarındaki güçlü duruşla destekleyeceğiz.

KAMU BORÇ YÜKÜ TARİHİN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Turizmdeki toparlanma cari açığın düşmesinde etkili olmuştur. Turizm gelirleri 24.9 milyar dolara ulaştı.

Türkiye kamu maliyesinde küresel ölçekte örnek gösterilen bir ülke haline gelmiştir. Kamu borç yükü tarihin en düşük seviyesindedir.

Kamu borç yükü küresel ölçekte görece düşük seviyededir. Türkiye'nin kamu borç yükü gelişmelerde olan ülkelerden 11 puan daha düşüktür.

2018 yılında cari açığın 36 milyar doların altına inmesini bekliyoruz. Ekim ve Kasım'da da cari fazla vareceğiz.

BÜTÇEDE EN BÜYÜK PAY EĞİTİME

Bütçede en büyük payı eğitime verdik. 2019'da toplanan vergilerin yüzde 21'ini eğitime harcayacağız.

2019 bütçesinin en önemli özelliği tasarruf bütçesi olmalıdır.

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