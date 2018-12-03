ABD’liye ucuz Türk’e pahalı

Apple; iPhone XS, XS Max ve XR'ı cep yakan fiyatlarla sundu. 64 GB iPhone XS 9 bin 899, XS Max 10 bin 799, XR 7 bin 399 liradan listelendi. Vergisiz fiyatlar, Apple'ın pahalı tarifesini ortaya koydu. Apple'ın, ABD'de XR'ı 749 dolara sattığı ürünü ülkemize 860 dolara, ülkesinde 999 dolar olan XS'i Türkiye'ye bin 151 dolara, ABD'de bin 99 dolar olan XS Max'ı ülkemize bin 255 dolara gönderdiği görüldü.
- Ekonomi
- 03.12.2018
- Gazete
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