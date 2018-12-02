Yurt dışındaki para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılmasına ilişkin düzenlemeleri içeren "Varlık Barışı" 6 ay uzatıldı. Cumhurbaşkanı kararına göre, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını Türkiye'deki banka veya aracı kuruma bildirenlerin söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilmesi için 30 Kasım'a kadar tanınan süre dolunca, 6 ay uzatma kararı alındı. Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları, yurt dışındaki finansal kurumlardan kullanılan kredilerin en geç Mayıs sonuna kadar kapatılmasında kullanılabilecek.
- Ekonomi
- 02.12.2018
- Gazete
Varlık barışında süre 6 ay uzadı
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