Dolar tepetaklak

Dolarda, Ağustos ayındaki kur saldırısının ekonomi yönetiminin aldığı önlemlerle püskürtülüp Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile yatırımcılara güven verilmesiyle birlikte başlayan düşüş hızlandı. Kur yönünü 5 liraya çevirdi. Dolar dün 5.1329 lira ile 6 Ağustos 2018 tarihinden bu yana en düşük seviyeye geriledi. TL dün dolar karşısında yüzde 1.4 ile en fazla değer kazanan para birimi oldu. Dolar günü ise 5.1680 liradan tamamladı. Düşüşünü sürdüren euro da 5.87 liranın altına indi. İki yıllık tahvilin faizi yüzde 20.29'dan 19.89'a, 10 yıllık tahvilin faizi ise 16.68'den 16.5'a düştü. Altının gram fiyatı, 8 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesi olan gördü.
- Ekonomi
- 30.11.2018
- Gazete
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