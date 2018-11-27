Sağlıkta yeni ürün

HDI Sigorta, 'Tamamlayıcı Sağlık Sigortası' ürününü müşterilerine sunmaya başladı. Şirket, yeni ürünü ile anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında fark ödemeden hizmet alma kolaylığı sunuyor. HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu, "Ürünümüz ile birçok ayrıcalık ve kolaylığı bir arada sunacağız" dedi.
- Ekonomi
- 27.11.2018
- Gazete
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