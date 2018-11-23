Vestel’e çifte ödül

Vestel, Akıllı Hayat 2030 sürdürülebilirlik vizyonuyla kendi tasarladığı 'atık boya geri kazanım ve kullanım sistemi' ile Türkiye'yi ikinci kez temsil ettiği Avrupa Birliği Çevre Ödülleri'nde 'Süreç' kategorisinde ödülün sahibi oldu. Aynı proje, 13'üncü Teknoloji Ödülleri kapsamında da 'Büyük Ölçekli Firma Süreç' kategorisinde teknoloji ödülünü aldı.
- Ekonomi
- 23.11.2018
- Gazete
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