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’e çifte ödül

Vestel’e çifte ödül
Vestel, Akıllı Hayat 2030 sürdürülebilirlik vizyonuyla kendi tasarladığı 'atık boya geri kazanım ve kullanım sistemi' ile 'yi ikinci kez temsil ettiği Avrupa Birliği Çevre Ödülleri'nde 'Süreç' kategorisinde ödülün sahibi oldu. Aynı proje, 13'üncü Teknoloji Ödülleri kapsamında da 'Büyük Ölçekli Firma Süreç' kategorisinde teknoloji ödülünü aldı.

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