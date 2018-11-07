Tasarruflar arttı

Türkiye'de tasarruf mevduatları, Ocak-Eylül döneminde geçen yılın sonuna göre yüzde 26.6 artarak 1.2 trilyon liraya yükselirken, kişi başı tasarruf miktarı 14 bin 571 liraya ulaştı. Bu rakam geçen yılın sonunda 11 bin 512 lira düzeyinde bulunuyordu. Türkiye'deki toplam tasarruf mevduatlarının yüzde 43.4'ü İstanbul'da birikti. Bu yılın Ocak- Eylül döneminde İstanbul'da 511,6 milyar liralık tasarruf mevduatı toplanırken, kentte kişi başına birikim 34 bin lirayı aştı.
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