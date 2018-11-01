KOBİ’lere tam destek

Cumhurbaşkanlığı 2019 Programı'nda girişimciliğin geliştirilmesi ve KOBİ'lerin rekabet güçlerinin artırılarak büyümeye katkısının yükseltilmesi için uygulanacak tedbirler belirlendi. Programa göre; girişimcilik ekosisteminde yer alan tüm aktörlerin kapasitesi ve hizmet kalitesi artırılacak, iş ortamı geliştirilecek ve öncelikle küresel pazarlara hitap edebilen, hızlı büyüyen veya büyüme potansiyeline sahip girişimciler ile ürün, hizmet, pazarlama ve iş modeli açılarından yenilikçi KOBİ'ler desteklenecek. İşte 2019'da KOBİ'ler için uygulanacak politikalardan bazıları:

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