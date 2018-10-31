Hedef 65 milyon turist

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erkan Yağcı, cari açığın kapatılmasında en kritik sektörün turizm olduğunu söyledi. "2016 krizinde sektörün bilgi birikimi ve krizlere karşı dayanıklılığını gördük" diyen Yağcı, 2017'de toparlanmanın başladığını, 2018'in ise büyüme yılı olduğunu kaydetti. Yağcı, "2018 yılı her ne kadar turist sayısı bakımından ciddi bir büyüme trendine geçmiş olsa da esas büyümemiz hem kişi sayısı hem gelir bakımından 2019 ve 2020 yılında olacağına inanıyoruz" dedi. Sektörü üç bölüme ayrın Erkan Yağcı, "1984 yılı ve sonrasında 1. doğuş dönemi oldu. 2. büyüme dönemini 2003 yılı ve sonrasında yaşadı. 2016 yılı ve sonrasında sektörümüz 3. Dönem olarak adlandırdığımız yeni bir döneme girdi. Bu dönemdeki hedefimiz Türkiye için 65 milyon turist, Antalya için 20 milyon turisti nasıl getireceğiz olmalı" diye konuştu.
KAMU-ÖZEL SEKTÖR İŞBİRLİĞİ
Türkiye'nin hedeflenen bu turist sayılarına ulaşmak için gerekli olan altyapı ve birikime sahip olduğunu belirten Yağcı, "Türkiye turizm tarihine baktığımızda büyüme modelinin kamu-özel sektör işbirliği üzerine kurulduğunu görüyoruz. Dolayısıyla, kamu-özel sektör işbirliği ve iletişimi sektörün geleceği için son derece önemli. Çok ciddi stratejiler geliştirmemiz gerekiyor. Ama bunu özel sektörün tek başına yapması zor. Kamu sektörüyle entegre bir şekilde bu geliştirilebilir" ifadelerini kullandı.
DİJİTAL DÜNYA ÖNE ÇIKIYOR
Yağcı, sektör temsilcilerinin de talebe yönelik sürekli revizeler yapması ve kendisini yenilemesi gerektiğini vurguladı: "Gelen misafirlerimizin karar verme mekanizmaları nerdeyse tamamen online platformlar üzerine döndü. Dijital dünyayı daha iyi kullanmalıyız. Artık 4.0'ı konuşuyoruz. İlerleyen yıllarda hızlı ve akıllı seyahatler ön plana çıkacak. İnternet sitesi ve sosyal medyayı kullanmamız dijitalleştik anlamına gelmiyor. Turizmin geleceği için dijital dünyayı da iyi kullanmalıyız. Dataları, iyi analiz ederek turizm sektöründe kullanmalıyız. Bu sebeple, gelecekte, misafirlerimize teknolojik ve dijital anlamda kolaylıklar sağlayacak işletmelerin öne çıkacağını düşünüyorum."
GELİR ARTIRICI ADIMLAR
Türkiye'nin sıkıntılı olduğu dönemlerde turistlerin destinasyon değiştirdiğini aktaran Erkan Yağcı, şöyle devam etti: "Ancak bu sene Türkiye'nin devreye girmesi ile birlikte İspanya'da büyüme durdu. Çünkü Türkiye pazara döndü. Bu tablo 2019'da daha da değişecek. Türkiye eski performansına geri dönüyor. Dünyada turist harcaması ortalama bin dolar, Türkiye'ye gelen turist harcamasının da kişi başı bin dolar olması gerekiyor. Biz 2014 yılında kişi başı 825 dolar ortalamaya gelmiştik, iyi bir rakam yakalamıştık. 2016 krizi ve sonrasında fiyatlarda ciddi anlamda ödün verildi ama biz bu süreci aşmış durumdayız. 2019'dan itibaren bizim kişi başı bin dolara yaklaşacak ortalamayı hedeflememiz lazım."
ANTALYA 1 MİLYON İNGİLİZ'İ BEKLİYOR
2023'e 5 kala turist sayısının yanı sıra gelirlerin de artması gerektiğini vurgulayan AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, "Pazarlarımızın çeşitlendirilmesi gerekiyor. Özellikle Antalya'nın üçüncü bir kaynak pazara ihtiyacı var. Bunun için en büyük aday İngiltere. Antalya'da 1 milyon İngiliz turist ağırlayabiliriz" dedi.
KAMU-ÖZEL SEKTÖR İŞBİRLİĞİ
Türkiye'nin hedeflenen bu turist sayılarına ulaşmak için gerekli olan altyapı ve birikime sahip olduğunu belirten Yağcı, "Türkiye turizm tarihine baktığımızda büyüme modelinin kamu-özel sektör işbirliği üzerine kurulduğunu görüyoruz. Dolayısıyla, kamu-özel sektör işbirliği ve iletişimi sektörün geleceği için son derece önemli. Çok ciddi stratejiler geliştirmemiz gerekiyor. Ama bunu özel sektörün tek başına yapması zor. Kamu sektörüyle entegre bir şekilde bu geliştirilebilir" ifadelerini kullandı.
DİJİTAL DÜNYA ÖNE ÇIKIYOR
Yağcı, sektör temsilcilerinin de talebe yönelik sürekli revizeler yapması ve kendisini yenilemesi gerektiğini vurguladı: "Gelen misafirlerimizin karar verme mekanizmaları nerdeyse tamamen online platformlar üzerine döndü. Dijital dünyayı daha iyi kullanmalıyız. Artık 4.0'ı konuşuyoruz. İlerleyen yıllarda hızlı ve akıllı seyahatler ön plana çıkacak. İnternet sitesi ve sosyal medyayı kullanmamız dijitalleştik anlamına gelmiyor. Turizmin geleceği için dijital dünyayı da iyi kullanmalıyız. Dataları, iyi analiz ederek turizm sektöründe kullanmalıyız. Bu sebeple, gelecekte, misafirlerimize teknolojik ve dijital anlamda kolaylıklar sağlayacak işletmelerin öne çıkacağını düşünüyorum."
GELİR ARTIRICI ADIMLAR
Türkiye'nin sıkıntılı olduğu dönemlerde turistlerin destinasyon değiştirdiğini aktaran Erkan Yağcı, şöyle devam etti: "Ancak bu sene Türkiye'nin devreye girmesi ile birlikte İspanya'da büyüme durdu. Çünkü Türkiye pazara döndü. Bu tablo 2019'da daha da değişecek. Türkiye eski performansına geri dönüyor. Dünyada turist harcaması ortalama bin dolar, Türkiye'ye gelen turist harcamasının da kişi başı bin dolar olması gerekiyor. Biz 2014 yılında kişi başı 825 dolar ortalamaya gelmiştik, iyi bir rakam yakalamıştık. 2016 krizi ve sonrasında fiyatlarda ciddi anlamda ödün verildi ama biz bu süreci aşmış durumdayız. 2019'dan itibaren bizim kişi başı bin dolara yaklaşacak ortalamayı hedeflememiz lazım."
ANTALYA 1 MİLYON İNGİLİZ'İ BEKLİYOR
2023'e 5 kala turist sayısının yanı sıra gelirlerin de artması gerektiğini vurgulayan AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, "Pazarlarımızın çeşitlendirilmesi gerekiyor. Özellikle Antalya'nın üçüncü bir kaynak pazara ihtiyacı var. Bunun için en büyük aday İngiltere. Antalya'da 1 milyon İngiliz turist ağırlayabiliriz" dedi.
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