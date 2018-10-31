Emeklilikte rahat etmek için BES

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), yaşlılıkta çifte maaş yolunu açıyor. Çalışırken bu sisteme girilerek yapılan tasarruf, yaşlılıkta rahat ettiriyor. Uzmanlar, geleceğe dönük tasarruf yapmanın en iyi yollarından birinin Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) ve otomatik katılıma dahil olmaktan geçtiğini belirterek, şunları kaydediyor: "Emeklilik döneminde yeterli gelire sahip olabilmek için çalışanların gelirlerinin yaklaşık yüzde 10-15'ini tasarrufa ayırmaları gerekiyor. OECD ülkelerinin çoğunda tasarruflar bu düzeyin altında kalıyor. Uzayan emeklilik dönemi için bireysel emeklilikle tasarruf şart..."
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