Ekonominin lokomotifi

TÜRKİYE Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, TAKVİM'e çok özel açıklamalarda bulundu. 2019- 2021 yılları arasını kapsayan Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP), turizm sektörüne çok büyük önem atfedildiğine dikkat çeken Bağlıkaya, "Zira turizm sektörü ülkemize sağladığı net döviz girdisi ile Türk ekonomisinin lokomotifi konumunda bulunuyor. Dengelenme sürecinde turizm, Türk ekonomisine hem döviz girdisiyle hem de yarattığı istihdamla büyük katkı sağlayacak" dedi.
Turizmin yeni ekonomi modelinde dönüşümün temel dinamikleri arasında gösterilmesinin sektörü motive ettiğini vurgulayan Bağlıkaya, şöyle konuştu: "Açıklanan programda 2021 yılı için belirlenen 42 milyar dolarlık turizm geliri hedefini de ulaşılabilir, reel bir hedef olarak görüyoruz. Sektörümüz 2018'de çok iyi bir performans sergiliyor. Ocak- Ağustos 2018 dönemini kapsayan ilk 8 aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 büyüme oranı ile 27 milyon yabancı ziyaretçi sayısına ulaştık. Bu rakam rekor yıl kabul ettiğimiz 2015 yılının aynı dönemine göre yüzde 6 daha yüksek. Yılsonu hedefimizde 40 milyon yabancı ziyaretçi, 32 milyar dolar turizm geliri. Bu hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Turizmdeki büyümenin önümüzdeki yıllarda da istikrarla devam edecek."
HEDEFİ 2019'DA YAKALARIZ
Turizm sektöründe yaşanan olumlu havanın etkisiyle 2023 hedeflerini revize ettiklerini aktaran Bağlıkaya, "2023'te 50 milyon turist hedefini, belki de 2019'da yakalayacağız" diye konuştu. Türkiye'nin turist sayısından çok turizm gelirine odaklanması gerektiğini belirten Bağlıkaya, "Tahminlerimize göre bu yıl GSYH'mızın yaklaşık yüzde 4'ünü turizm gelirleri oluşturacak. Bizim öncelikli hedefimiz 5 yıl içinde yüzde 4 olan bu rakamı yüzde 8'lere taşımak" ifadelerini kullandı. Bunun da kongre, gastronomi, golf, spor, kurvaziyer gibi yüksek gelir gruplarını Türkiye'ye çekmekle sağlanabileceğini belirten Bağlıkaya, TÜRSAB'ın bu yöndeki çalışmalarını hızlandırdığını vurguladı. 2023 hedeflerine adım adım ilerlerken TÜRSAB'ın da sektörün gelişmesi için önemli projelere imza attığını belirten Bağlıkaya, "Dokuz sektör paydaşını bir araya getirerek sözcülüğünü üstlendiğimiz Turizm İstişare Kurulu'nu (TİK) kurduk. 'Turizm Sektörünün Dijital Dönüşüm' projesini başlattık.
Türkiye Rehberler Birliği (TUREB) ile hem rehberleri hem de acentaları mutlu edecek bir işbirliğine imza attık. Eximbank ve katılımcı 3 banka ile imzaladığımız acente başına 100 bin TL'lik düşük faizli, teminatsız kredi olanağı ile üyelerimize toplamda 500 milyon TL'lik kaynak sağlayarak yeni bir nefes alma olanağı sunduk. TÜRSAB Akademi ile İstihdam Garantili Turizm Eğitim faaliyetlerimizi başlattık. Tüm bu çalışmaların yanında Türkiye'nin tanıtım ve pazarlaması için önemli proje ve etkinliklerle de elimizi taşın altına koymaya devam ediyoruz. Dünya Ralli Şampiyonası'nın Türkiye ayağındaki sponsorlar arasında yer aldık. Almanya'nın turizm sektörü açısından en ciddi yayın organı FVW Dergisi'nin Workshop'una ev sahipliği yaptık. Almanya'nın önde gelen televizyon kanallarından SAT1 kanalını ağırladık. Zengin mutfağıyla UNESCO'ya giren Gaziantep'te düzenlenen "Uluslararası Gastronomi Festivali ile Marmaris'te düzenlenen Dünya Ralli Şampiyonası'nın 10. ayağının sponsorları arasında yer aldık" dedi.
ENDÜSTRI 4.0 ATAĞI
Aralıkta İzmir'de 12'inci kez gerçekleştirilecek olan Travel Turkey Fuarı'nda bu yıl ilk kez 'Seyahat Teknolojileri Özel Bölümü'nün yer alacağını belirten Bağlıkaya, "Seyahat teknolojilerinin tanıtılacağı forumda 2018 turizm trendleri, en son teknolojik gelişmeler, 'Turizmde Endüstri 4.0' gibi konular ele alınacak. Bu sayede dünya turizmindeki dijital gelişimi tüm turizm sektörünün yakından tanımasına ve yön vermesine olanak sağlayacağız" dedi.
Turizmin yeni ekonomi modelinde dönüşümün temel dinamikleri arasında gösterilmesinin sektörü motive ettiğini vurgulayan Bağlıkaya, şöyle konuştu: "Açıklanan programda 2021 yılı için belirlenen 42 milyar dolarlık turizm geliri hedefini de ulaşılabilir, reel bir hedef olarak görüyoruz. Sektörümüz 2018'de çok iyi bir performans sergiliyor. Ocak- Ağustos 2018 dönemini kapsayan ilk 8 aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 büyüme oranı ile 27 milyon yabancı ziyaretçi sayısına ulaştık. Bu rakam rekor yıl kabul ettiğimiz 2015 yılının aynı dönemine göre yüzde 6 daha yüksek. Yılsonu hedefimizde 40 milyon yabancı ziyaretçi, 32 milyar dolar turizm geliri. Bu hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Turizmdeki büyümenin önümüzdeki yıllarda da istikrarla devam edecek."
HEDEFİ 2019'DA YAKALARIZ
Turizm sektöründe yaşanan olumlu havanın etkisiyle 2023 hedeflerini revize ettiklerini aktaran Bağlıkaya, "2023'te 50 milyon turist hedefini, belki de 2019'da yakalayacağız" diye konuştu. Türkiye'nin turist sayısından çok turizm gelirine odaklanması gerektiğini belirten Bağlıkaya, "Tahminlerimize göre bu yıl GSYH'mızın yaklaşık yüzde 4'ünü turizm gelirleri oluşturacak. Bizim öncelikli hedefimiz 5 yıl içinde yüzde 4 olan bu rakamı yüzde 8'lere taşımak" ifadelerini kullandı. Bunun da kongre, gastronomi, golf, spor, kurvaziyer gibi yüksek gelir gruplarını Türkiye'ye çekmekle sağlanabileceğini belirten Bağlıkaya, TÜRSAB'ın bu yöndeki çalışmalarını hızlandırdığını vurguladı. 2023 hedeflerine adım adım ilerlerken TÜRSAB'ın da sektörün gelişmesi için önemli projelere imza attığını belirten Bağlıkaya, "Dokuz sektör paydaşını bir araya getirerek sözcülüğünü üstlendiğimiz Turizm İstişare Kurulu'nu (TİK) kurduk. 'Turizm Sektörünün Dijital Dönüşüm' projesini başlattık.
Türkiye Rehberler Birliği (TUREB) ile hem rehberleri hem de acentaları mutlu edecek bir işbirliğine imza attık. Eximbank ve katılımcı 3 banka ile imzaladığımız acente başına 100 bin TL'lik düşük faizli, teminatsız kredi olanağı ile üyelerimize toplamda 500 milyon TL'lik kaynak sağlayarak yeni bir nefes alma olanağı sunduk. TÜRSAB Akademi ile İstihdam Garantili Turizm Eğitim faaliyetlerimizi başlattık. Tüm bu çalışmaların yanında Türkiye'nin tanıtım ve pazarlaması için önemli proje ve etkinliklerle de elimizi taşın altına koymaya devam ediyoruz. Dünya Ralli Şampiyonası'nın Türkiye ayağındaki sponsorlar arasında yer aldık. Almanya'nın turizm sektörü açısından en ciddi yayın organı FVW Dergisi'nin Workshop'una ev sahipliği yaptık. Almanya'nın önde gelen televizyon kanallarından SAT1 kanalını ağırladık. Zengin mutfağıyla UNESCO'ya giren Gaziantep'te düzenlenen "Uluslararası Gastronomi Festivali ile Marmaris'te düzenlenen Dünya Ralli Şampiyonası'nın 10. ayağının sponsorları arasında yer aldık" dedi.
ENDÜSTRI 4.0 ATAĞI
Aralıkta İzmir'de 12'inci kez gerçekleştirilecek olan Travel Turkey Fuarı'nda bu yıl ilk kez 'Seyahat Teknolojileri Özel Bölümü'nün yer alacağını belirten Bağlıkaya, "Seyahat teknolojilerinin tanıtılacağı forumda 2018 turizm trendleri, en son teknolojik gelişmeler, 'Turizmde Endüstri 4.0' gibi konular ele alınacak. Bu sayede dünya turizmindeki dijital gelişimi tüm turizm sektörünün yakından tanımasına ve yön vermesine olanak sağlayacağız" dedi.
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