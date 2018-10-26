Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, "Kayseri doğuştan akıllı bir şehir" diyerek, "Kayseri tarihi boyunca planlı gelişme kültürüne hakim olmuş bir şehir. Bu kültür halen devam ediyor" şeklinde konuştu. Şehirlerde planlamanın doğru yapılması ile kentlerin kendiliğinden akıllanmaya doğru gittiğini belirten Çelik, şöyle devam etti; "Azalan kaynakları verimli kullanabilmek, insan hayatını kolaylaştırmak, yeşili korumak, daha planlı ve daha düzgün bir şehir kurmak için akıllı şehirler şart. Kayseri'de akıllı aydınlatma sistemi kurarak yüzde 40 tasarruf ettik."
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