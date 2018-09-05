5 bin kişi eve koştu

Emlak Konut GYO, 'Türkiye için kazanç vakti' kampanyasına ilk haftada yoğun ilgi topladı. 8 kentte 33 projede geçerli olan kampanya kapsamında ilk haftada satış ofislerini 5 bin kişi ziyaret etti. 30 bin kişi çağrı merkezlerini ararken, 500 konutun kaporası alındı. Kampanyanın ilk haftadaki rakamlarını açıklayan Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli, gelen ilgiden çok memnun olduklarını söyledi. 31 Ekim'e kadar geçerli olacak kampanya kapsamında 3 milyar liranın üzerinde satış hedeflediklerini açıklayan Gedikli, 2 bin 500 ile 3 bin civarında bağımsız bölüm satışı yapmayı planladıklarını kaydetti. Gedikli, 1 haftada 1.5 milyon kişinin projelerin internet sitelerini ziyaret ettiğini aktararak, "Henüz bu ilgiler satışlara tam olarak yansımadı. Tüketici şu anda değerlendirme aşamasında. 500 konutun kaporasını aldık ama okulların açılmasıyla birlikte 1-2 hafta içinde ilginin çok daha fazla artacağını düşünüyoruz" dedi. Kampanya kapsamında sundukları koşulların tüketiciler için büyük bir fırsat olduğunu ifade eden Gedikli, "Konut almak isteyenler bu süreci çok iyi değerlendirmeli" diye konuştu.
3 YENİ PROJE GELİYOR
Emlak Konut GYO olarak bu yıl yeni bir ihale yapmayacaklarını açıklayan Gedikli, ancak 3 yeni projenin satışa çıkacağını açıkladı. Bunların Riva'daki Düşler Vadisi, Halkalı'daki Bizim Mahalle ve İzmir'deki Tariş arsasındaki Allsancak olacağını vurgulayan Gedikli, 3 projenin de kampanya kapsamına dahil edileceğini söyledi. Gedikli, THY ile ortak yapacakları proje için sadece THY çalışanlarından 12 bin talep topladıklarının altını çizerek, yeni havalimanına 7-8 km uzaklıktaki projenin ilk etabında 5-6 bin konut olacağını kaydetti.
YAVUZ KARAMAN
3 YENİ PROJE GELİYOR
Emlak Konut GYO olarak bu yıl yeni bir ihale yapmayacaklarını açıklayan Gedikli, ancak 3 yeni projenin satışa çıkacağını açıkladı. Bunların Riva'daki Düşler Vadisi, Halkalı'daki Bizim Mahalle ve İzmir'deki Tariş arsasındaki Allsancak olacağını vurgulayan Gedikli, 3 projenin de kampanya kapsamına dahil edileceğini söyledi. Gedikli, THY ile ortak yapacakları proje için sadece THY çalışanlarından 12 bin talep topladıklarının altını çizerek, yeni havalimanına 7-8 km uzaklıktaki projenin ilk etabında 5-6 bin konut olacağını kaydetti.
YAVUZ KARAMAN
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