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yeni rekor

Turizmde yeni rekor
Turizmde bu yıl rekor üstüne rekor kıran , 2018 yılı toplamında 14 milyon hedefi koydu. Bu hedefine adım adım yaklaşan kentte, bu yıl turizm sektörü mayıs ayından itibaren yeni rekorlara imza atmaya devam ediyor. 1 Ocak- tarihleri arasında kente gelen turist sayısı, 30 Ağustos itibarıyla 9 milyon 62 bin kişiyle '9 milyon' barajını aşarken, 31 Ağustos itibarıyla da 9 milyon 137 bin 505'e ulaştı.Antalya'nın tüm zamanlarının rekoru olan bu sayının yanı sıra, Ağustos ayında gelen turist sayısı da tüm zamanların en yüksek rakamına çıktı. Vali Münir Karaloğlu, Ağustos ayında kente gelen turist sayısının 2 milyon 150 bin 448'e ulaştığını belirtti.
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