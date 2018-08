Sudan bahane

yurt dışı kaynaklı tırmanışının ardından fırsatçılar harekete geçti. Öncelikle çoğunluğu ithal edilen elektronik ürünlerde başlayan zam fırsatçılığına, gıdadan mobilyaya, inşaattan tekstile hemen hemen tüm sektörler dahil oldu. Kimi zamlar hammadde artışından, ithalat faturasının yükselmesinden kaynaklanırken, kimi zamlar ise fırsatçıların sahneye çıkması ile oluştu. Deposundaki malı 'diye yüksek fiyattan veren,fiyatların artmasını bekleyen,zamlı fiyattan veren fırsatçılar, vatandaşın belini büktü. Gazetemizin artan fiyatlara 'dur' demek için başlattığı kampanyaya, Türkiye 'nin her köşesinden destek yağıyor. Okurlarımız gazetemizi telefon yağmuruna tutarak, karşılaştıkları fahiş fiyatları bizlerle paylaşıyor. Bu serzenişler arasında en çok dikkat çeken ise vatandaşın olmazsa olmazı su ve ekmek fiyatlarındaki artışlar. Dolardaki yükselişle ilgisi olmayan, yerli kaynaklardan alınan, ülkemizdeki fabrikalarda şişelenen suda yapılanfiyat artışı,dedirtti.Nazif DEMİR/ İSTANBUL : SULARA 1 ay içinde fahiş zam yapıldı. Çatalca yöresinden gelen damacana su 6 liraydı, ardından 7.5 oldu, 8.5 lira oldu. Diğer yörelerden gelenler 11 liraya kadar çıktı. 8 kiloluk deterjan 30 liraydı, 40 lira oldu. Hemen her şeyde fırsatçılık yapıldı. Biz TL kullanıyoruz, bizim dolarla işimiz yok.Gökhan Onarık/ Bursa: BABAM bir çay ocağı esnafı. 2 ay önce aldığı 2.70 liralık su, şimdi 5.40 lira oldu.S.Y./ Eskişehir : toptancılık yapıyorum. Fabrikalardan aldığımız dökme pirincin fiyatı 5 lira seviyesindeydi. 7.5 liraya yükseldi. Dolarla ne alakası var?sonra ekmek fiyatlarında görülen artış da dikkat çekti. Resmi olarak bir fiyat artışı olmasa da, bölge bölge fırıncılar fiyat artışına gitti. 1 liralık ekmek kimi yerlerde 1.5 liraya, kimi yerlerde de 1.25 liraya yükseltildi.İstanbul Yenibosna'da fiyatlar aldı başını gitti. Fırıncılar 1.5 liraya ekmek satıyor. Marketlerde fiyatlar uçtu. Sucular, kuruyemişçiler aşırı zam yaptı. Bayramdan önce fırıncıları şikayet ettim ama henüz bir sonuç alamadım. Ş.Ç./İstanbulAnkara'da un aldığım firma fiyata büyük zam yaptı. Unun çuvalını 85 liradan 120 liraya çıkardı. M.G.İstanbul Beyoğlu'nda yaşıyorum. Ekmek fiyatı 1 liraydı, şimdi 1.25, 1.5 liraya satmaya başladılar.dün başlattığı kampanyanın ardından,da harekete geçti.spekülatörlere geçit vermeyeceklerini söyledi., konuyla ilgili Twitter'dan yaptığı paylaşımda, son dönemde finansal piyasalardakibazıçeşitli ürün ve ürün gruplarında arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışları, stokçuluk ve benzeri piyasa fiyat oluşumunu bozucu davranışlar gerçekleştirdiklerinin gündeme geldiğini bildirdi. Ticaret Bakanlığı olarak gelişmeleriederekalmaya devam edeceklerini kaydetti. Rize 'de pizzacıyım. Aldığımız ürünlerde yüzde 40'ı aşkın artış oldu. Özellikle peynirde. Yansıtamıyoruz. M.K.Geçen yıl Ağustos'ta 1 ton inşaat demiri 485 dolar idi. Bugünkü kurdan 3 bin 150 lira olmalı. Ancak 4 bin 200 lira seviyelerinde. Sektör durma noktasında. M.S. SaklanMarkete gidip şoke olup geldik. 3 domates, 5 soğan, 4 patates alıp döndük. Tepki olarak az aldık. Yumurta da yemeyeceğim. Her şeyde yüzde 50 zam var. 7 liralık ayçiçek yağı 11 lira olmuş. Benim tarlamdan çıkan günebakandan yapılan yağın dolarla ne ilgisi var. Samsun 'dan gelen domatesin dolarla ne alakası var. Fırsatçıların önü alınsın. Murat Kıldacı/ Giresun-BulancakMobilyacıyım. Sunta, cila gibi ürünlere yılbaşından sonra yüzde 100'den fazla zam geldi. Malzeme olduğu halde 'yok' diyorlar. Öner Yavuztürk/​İzmirÇiftçiyim. En büyük fırsatçılık zirai ilaç ve gübrede yapılıyor. Fiyatlarda yüzde 150'ye varan artış oldu. M.H.I/Fethiye