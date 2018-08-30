Fileler zor Dolar

ABD kaynaklı dövizdeki hareketlilik kimi fırsatçıları harekete geçirdi. Özellikle market fiyatlarındaki artış dikkat çekti. Baklagilden ete, kahvaltılıktan sebze-meyveye fiyatlar uçuşa geçti. Bir ayda yaşanan değişim bazı ürünlerde yüzde 100'ü bulurken; marketlerde fiyatlar ortalama yüzde 30 arttı. Yapılan fırsat zamları, 'Dolar bahane zam şahane' dedirtti.
Artışı gören vatandaşlar gazetemizi arayarak, döviz fırsatçılarına 'dur' denilmesini istedi. Üreticiler ise kazanamamaktan yakınırken, "Bizden 1 liraya alınan ürünü market raflarında 5 liraya görüyoruz. Bu kadar uçurum adaletli değil' diye aracılara ve market işletmecilerine serzenişte bulundu. Bir ayda yapılan fahiş zamlar ile olan yine tüketiciye oldu. Fileyi doldurmak cep yaktı.
FIRSATÇIYI BİLDİRİN!
Hatay'da faaliyet gösteren bir firma 2017 yılında tonunu 225 dolardan sattığı fındık linyit kömürünün tonunu bu yıl 250 dolar yaptı. Şimdi de bu ay kampanyamız bitiyor diyerek, tekrar zam yapacaklarını açıkladılar. Ahmet Bülent ÜZÜMBALI/ Hatay
Sakarya'da gıda üzerine imalat yapan firmayız. Un ve yağ ana hammaddemiz. Dolarla alakası olmamasına rağmen özellikle 75 liraya aldığımız un 95 lira oldu. A. YILMAZ/ Sakarya
Pastane sahibiyim. Un (baklavalık, çeşitlik), yağ (margarin, sıvıyağ, baklavalık yağ, sade yağ), çikolata grubu, çerez grubu, kısacası tüm gruplara aşırı zam geldi. Yüksek zamları yapan firmalar zaten biliniyor. Herkes mağdur. Nazmi YAMAN
Sürekli gittiğim market ürün çeşitlerinin yüzde 70'ine yakınına zam yaptı. Özellikle yumurta, krem peynir ve kahvaltılık ürünlerde. Sürekli aldığım suyun fiyatına iki kat zam yapıldı. Salça, soda aynı şekilde. Tarık ÖZTÜRK
Restoran işletiyorum. Unun 50 kiloluk torbasını bir ay önce 80 liradan alıyordum. Şimdi 107 liradan alıyorum. Dolar düştü, bu fiyatlar bir türlü istediğimiz rakama inmiyor. Ahmet TUNÇ/Antalya
Tekstil ürünleri üretiyoruz. İç çamaşırı ve çorap gibi ürünler. Ancak bunlarda kullandığımız düğme, fermuar gibi ürünlere birdenbire yüzde 50 zam yaptılar. Oysa dolarla bir ilgileri yok. Biz de ürünlere zam yapınca vatandaştan tepki alıyoruz. (İsmi saklı)
Markete gidip fiyatları görünce şok oldum. Son market faturamla, yeni fiyatları karşılaştırdım. Yüzde 50 zam yapmışlar. Bu kadar fahiş zam yasal mı? SSK emeklisiyim, neyseki kirada değiliz. Yoksa geçinmemiz imkansız olurdu. Serhat AKIN
Artışı gören vatandaşlar gazetemizi arayarak, döviz fırsatçılarına 'dur' denilmesini istedi. Üreticiler ise kazanamamaktan yakınırken, "Bizden 1 liraya alınan ürünü market raflarında 5 liraya görüyoruz. Bu kadar uçurum adaletli değil' diye aracılara ve market işletmecilerine serzenişte bulundu. Bir ayda yapılan fahiş zamlar ile olan yine tüketiciye oldu. Fileyi doldurmak cep yaktı.
FIRSATÇIYI BİLDİRİN!
Hatay'da faaliyet gösteren bir firma 2017 yılında tonunu 225 dolardan sattığı fındık linyit kömürünün tonunu bu yıl 250 dolar yaptı. Şimdi de bu ay kampanyamız bitiyor diyerek, tekrar zam yapacaklarını açıkladılar. Ahmet Bülent ÜZÜMBALI/ Hatay
Sakarya'da gıda üzerine imalat yapan firmayız. Un ve yağ ana hammaddemiz. Dolarla alakası olmamasına rağmen özellikle 75 liraya aldığımız un 95 lira oldu. A. YILMAZ/ Sakarya
Pastane sahibiyim. Un (baklavalık, çeşitlik), yağ (margarin, sıvıyağ, baklavalık yağ, sade yağ), çikolata grubu, çerez grubu, kısacası tüm gruplara aşırı zam geldi. Yüksek zamları yapan firmalar zaten biliniyor. Herkes mağdur. Nazmi YAMAN
Sürekli gittiğim market ürün çeşitlerinin yüzde 70'ine yakınına zam yaptı. Özellikle yumurta, krem peynir ve kahvaltılık ürünlerde. Sürekli aldığım suyun fiyatına iki kat zam yapıldı. Salça, soda aynı şekilde. Tarık ÖZTÜRK
Restoran işletiyorum. Unun 50 kiloluk torbasını bir ay önce 80 liradan alıyordum. Şimdi 107 liradan alıyorum. Dolar düştü, bu fiyatlar bir türlü istediğimiz rakama inmiyor. Ahmet TUNÇ/Antalya
Tekstil ürünleri üretiyoruz. İç çamaşırı ve çorap gibi ürünler. Ancak bunlarda kullandığımız düğme, fermuar gibi ürünlere birdenbire yüzde 50 zam yaptılar. Oysa dolarla bir ilgileri yok. Biz de ürünlere zam yapınca vatandaştan tepki alıyoruz. (İsmi saklı)
Markete gidip fiyatları görünce şok oldum. Son market faturamla, yeni fiyatları karşılaştırdım. Yüzde 50 zam yapmışlar. Bu kadar fahiş zam yasal mı? SSK emeklisiyim, neyseki kirada değiliz. Yoksa geçinmemiz imkansız olurdu. Serhat AKIN
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.