İNDER’den dev kampanyaya tam destek

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, 'Türkiye İçin Kazanç Vakti' kampanyasının duyurulmasıyla Türkiye'nin birçok yerinden İNDER'e üyelik talepleri gelmeye başladığını belirterek, "Gelen taleplerin amacı; kampanyayla konut satmaktan ziyade, Türkiye ekonomisine yapılan saldırıya karşı oluşturduğumuz güç birliğine destek vermek" dedi. İNDER'in yaklaşık 30 firmanın 100'ü aşkın projesiyle kampanyaya katıldığını açıklayan Durbakayım, "Üyelerimizin bazıları taksitlendirmeyi kendi bünyelerinde yaparken, bazı üyelerimiz anlaşmalı bankalarla 120 ay, 0.98 faiz imkanını sunacak" diye konuştu.
'EN KÂRLI YATIRIM'
Öte yandan Tahincioğlu, kampanyaya Nidapark İstinye, Nidapark Kayaşehir ve Nidapark Küçükyalı projeleriyle destek verdi. Tahincioğlu Başkanı Özcan Tahincioğlu, içinde bulunduğumuz dönemde en kârlı yatırımın gayrimenkul olduğunu belirterek, "Hem ekonominin hem sektörün değer kazanması anlamında çok önemli bir kampanya. İnanıyoruz ki, milli ekonomiye verilen destekle kazanan yine milletimiz ve ülkemiz olacak" dedi.
'EN KÂRLI YATIRIM'
Öte yandan Tahincioğlu, kampanyaya Nidapark İstinye, Nidapark Kayaşehir ve Nidapark Küçükyalı projeleriyle destek verdi. Tahincioğlu Başkanı Özcan Tahincioğlu, içinde bulunduğumuz dönemde en kârlı yatırımın gayrimenkul olduğunu belirterek, "Hem ekonominin hem sektörün değer kazanması anlamında çok önemli bir kampanya. İnanıyoruz ki, milli ekonomiye verilen destekle kazanan yine milletimiz ve ülkemiz olacak" dedi.
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