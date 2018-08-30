Eve koştuk!

Ekonominin sektörü inşaat sektöründe son günlerde yaşanan durgunluğun önüne geçmek için devreye alınan milli seferberlik hamlesi dün başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı önderliğinde başlatılan tarihi fırsat kampanyasına vatandaş yoğun ilgi gösterdi. Kampanyanın duyurulmasının ardından ev alıcısı soluğu satış ofislerinde aldı. Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli, kampanyanın satış ofislerini hareketlendirdiğinin altını çizerek, "Ofislere günlük ziyaretçi 4 bini geçti. Çağrı merkezimize 15 bin çağrı geldi. İnternet sitemize giriş sayısı ise şu an itibarıyla 500 bin" diye konuştu.
KONUTDER Başkanı Altan Elmas, "Öğleden sonra her saat başı her projemizden konut satıldı. Tüketicinin tüm projelerimize ilgisi yoğundu. Antalya ve Bahçekent projelerimizde satışlar daha hızlı oldu" dedi.
Seda TABAK
KONUTDER Başkanı Altan Elmas, "Öğleden sonra her saat başı her projemizden konut satıldı. Tüketicinin tüm projelerimize ilgisi yoğundu. Antalya ve Bahçekent projelerimizde satışlar daha hızlı oldu" dedi.
Seda TABAK
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