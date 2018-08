Eve koştuk!

Ekonominin sektörü inşaat sektöründe son günlerde yaşanan durgunluğun önüne geçmek için devreye alınandün başladıönderliğinde başlatılan tarihi fırsat kampanyasına vatandaş yoğun ilgi gösterdi. Kampanyanın duyurulmasının ardından Emlak Konut GYO Genel Müdürü, kampanyanın satış ofislerini hareketlendirdiğinin altını çizerek, "Ofisleregeçti. Çağrı merkezimize 15 bin çağrı geldi. İnternet sitemize giriş sayısı ise şu an itibarıyla 500 bin" diye konuştu.KONUTDER Başkanı Altan Elmas, "Öğleden sonra her saat başı her projemizden konut satıldı. Tüketicinin tüm projelerimize ilgisi yoğundu. Antalya ve Bahçekent projelerimizde satışlar daha hızlı oldu" dedi.