Turkcell bünyesinde kurulan Atık Yönetim Merkezi ile yemekhane ve ofis katlarında toplanan katı atıklar kompost makinesiyle dönüştürülerek, toprak iyileştirici organik gübre elde edilecek. Elde edilen organik gübre Genel Müdürlük binasının bahçe alanlarında kullanılacak ve şirket çalışanlarıyla paylaşılacak. Turkcell İdari İşler Direktörü Murat Kutlu Küçük, "Yaptığımız bu yatırımla organik katı atıklardan sadece bir yılda 8 ton organik gübre üreteceğiz" dedi.
Turkcell’de sıfır atık dönemi
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- 28 Ağustos 2018, Salı
- Gazete
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