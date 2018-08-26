Yol Durumu
  1. Tüplü gemi suya indi
  2. TOKİ’den 80 bin TL’ye ‘kurasız’ ev

Anneye 1015 lira kreş desteği

ler için sunulan kreş desteği yükseltildi. Buna göre çocuk başına 304 lira olan destek, asgari ücretin yarısına yani 1.015 liraya çıkartıldı

Anneye 1015 lira kreş desteği
Kadınların ve özellikle annelerin iş gücünde daha çok yer almalarını sağlayacak tedbirler alınmaya devam ediyor. 7103 Sayılı Torba Yasa ile kadın çalışanlara yapılacak kreş yardımı gelir vergisinden istisna tutuldu. Böylece çocuk başına 304.35 liralık istisna tutarı 1.014.75 lira oldu. İşverenin kreş parası olarak çalışanlara ödediği miktar da vergi dışı bırakıldı. Kreş ve gündüz bakımevi hizmetinin doğrudan işveren tarafından verilmesi durumunda, herhangi bir sınırlama getirilmiyor. Hizmetin başkaları tarafından verilmesi durumunda ise bazı şartlar gerekiyor. Öncelikle hizmetin özel sektör kuruluşundan alınması isteniyor. Ayrıca ödemenin işveren tarafından doğrudan ilgili kuruma yapılması gerekiyor. Hizmet sağlayan kreş ya da bakımevine yapılan ödemelerde ise 1014.75 liralık bölüm vergiye tabi olmuyor.

SAYI SINIRI YOK
Burada nin kaç çocuk için destekten yararlandığına bakılmıyor. Şu anda geçerli brüt asgari ücret 2.029.50 lira olarak uygulanıyor. Buna göre de gelir vergisi istisnası sonrası gelir vergisindeki düşüş çalışanın maaşına eklenecek ya da maaştan bu miktar kadar kesinti yapılmayacak.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar