200 milyarlık şehircilik atağı

Hükümet çarpık yapılaşma, gecekondulaşma, kaynak yetersizliği, hukuki sorunlar nedeniyle büyük sorunlar yaşayan şehirleri kaliteli yaşam alanlarına dönüştürmek için seferberlik başlattı. 200 milyarlık dönüşüm çalışması hız kazandı. Şehir içindeki atıl sanayi tesisleri şehirlerin kültür sanat hayatına katkı verecek mekanlara dönüşecek. Şehirlerin planlı-sağlıklı gelişimi için yeni bir şehircilik kanunu hazırlanacak. Yöresel malzeme, geleneksel mimari desteklenecek.
HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ
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