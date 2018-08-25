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200 milyarlık cilik atağı

200 milyarlık şehircilik atağı
Hükümet çarpık yapılaşma, gecekondulaşma, kaynak yetersizliği, hukuki sorunlar nedeniyle büyük sorunlar yaşayan leri kaliteli yaşam alanlarına dönüştürmek için seferberlik başlattı. 200 milyarlık dönüşüm çalışması hız kazandı. Şehir içindeki atıl sanayi tesisleri şehirlerin kültür sanat hayatına katkı verecek mekanlara dönüşecek. Şehirlerin planlı-sağlıklı gelişimi için yeni bir şehircilik kanunu hazırlanacak. Yöresel malzeme, geleneksel mimari desteklenecek.

HAZAL ATEŞ
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  • 25 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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