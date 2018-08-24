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Van’dan Steve Jobs’lar çıkacak

Van’dan Steve Jobs’lar çıkacak
Türkiye Bilişim Derneği, Türk 'Steve Jobs'lar ve 'ler için harekete geçti. Van'da 'Geleceği Kodlayan 65 Vanlı Projesi'ni hayata geçiren dernek, ilk aşamada 9-14 yaş grubu 160 çocuğa ve 18-24 yaş arası 120 gence temel bilişim eğitimi verecek. 10 aylık eğitimler kapsamında, Van'da 65 esnaf ve girişimcinin web siteleri tasarlanacak, Van'a özel mobil uygulamalar da geliştirilecek.
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