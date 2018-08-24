Türkiye Bilişim Derneği, Türk 'Steve Jobs'lar ve Bill Gates'ler için harekete geçti. Van'da 'Geleceği Kodlayan 65 Vanlı Projesi'ni hayata geçiren dernek, ilk aşamada 9-14 yaş grubu 160 çocuğa ve 18-24 yaş arası 120 gence temel bilişim eğitimi verecek. 10 aylık eğitimler kapsamında, Van'da 65 esnaf ve girişimcinin web siteleri tasarlanacak, Van'a özel mobil uygulamalar da geliştirilecek.
Van’dan Steve Jobs’lar çıkacak
Etiketler: Steve Jobs' , Bill Gates
- 24 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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