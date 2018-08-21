Konut satışları yılın ikinci çeyreğinde ilk çeyreğe göre yüzde 12.6'lık artış göstererek 342 bin 155'e yükseldi. Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği'nin (GYODER) raporuna göre; 2018'in ilk yarısında ise Türkiye genelinde 646 bin 32 konut el değiştirdi. GYODER Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, "Türkiye ekonomisinin, orta-uzun vadede atağa kalkacağını ve eskisinden çok daha güçlü bir konumda olacağına inanıyorum. Daha çok çalışacak ve üretmeye devam edeceğiz" dedi.
Konut satışları yüzde 12.6 arttı
- 21 Ağustos 2018, Salı
- Gazete
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