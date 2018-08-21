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satışları yüzde 12.6 arttı

Konut satışları yüzde 12.6 arttı
Konut satışları yılın ikinci çeyreğinde ilk çeyreğe göre yüzde 12.6'lık artış göstererek 342 bin 155'e yükseldi. Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği'nin () raporuna göre; 2018'in ilk yarısında ise genelinde 646 bin 32 el değiştirdi. GYODER Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, "Türkiye ekonomisinin, orta-uzun vadede atağa kalkacağını ve eskisinden çok daha güçlü bir konumda olacağına inanıyorum. Daha çok çalışacak ve üretmeye devam edeceğiz" dedi.
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