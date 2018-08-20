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İlk kez Şanghay Otomobil Fuarı'nda
tanıtılan makyajlı Macan
, Aralık'tan
itibaren Türkiye
pazarına sunulacak.
Yeni nesil 6 silindirli
benzinli motora sahip
olan Macan'da 2.0 lt'lik
4 silindirli benzinli
motor baz versiyon
olmayı sürdürüyor.
Yeni tamponlara,
ızgaraya, üç boyutlu
LED'li stop
lambalarına sahip
olan Macan'da LED
farlar artık standart.
İç mekanda 11
inçlik dokunmatik
multimedya sistemi,
direksiyon ve
havalandırma ızgaraları
da Macan'ın yenilikleri
arasında yer alıyor.
- 20 Ağustos 2018, Pazartesi
- Gazete
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