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model yağmuru

Otomobil pazarı 2018’in ikinci yarısında satışa sunulacak modellerle hareketlenecek. Küçük sınıftan hafif ticari araçlara kadar birçok yeni model yollara çıkmak için gün sayıyor



PORSCHE MACAN
İlk kez Şanghay Otomobil Fuarı'nda tanıtılan makyajlı Macan, Aralık'tan itibaren Türkiye pazarına sunulacak. Yeni nesil 6 silindirli benzinli motora sahip olan Macan'da 2.0 lt'lik 4 silindirli benzinli motor baz versiyon olmayı sürdürüyor. Yeni tamponlara, ızgaraya, üç boyutlu LED'li stop lambalarına sahip olan Macan'da LED farlar artık standart. İç mekanda 11 inçlik dokunmatik multimedya sistemi, direksiyon ve havalandırma ızgaraları da Macan'ın yenilikleri arasında yer alıyor.
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  • 20 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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