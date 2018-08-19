Emekliye ikramiye ve zamlı maaş

Emekliler bu yaz birçok yeniliği bir arada yaşadı. Özellikle ilk kez uygulanan bayram ikramiyesi milyonlarca emekliyi ve ailesini sevindirdi. Bayramlardaki erken maaş geleneği de bozulmadan devam ediyor. Emekliler Kurban Bayramı öncesinde de hem ikramiyelerini hem de erken maaşlarını hesaplarında gördüler.
HAZİRAN İLE BAŞLADI:
Emekliler bu yıl ilk yeniliği Haziran ayındaki Ramazan Bayramı ikramiyesi ile yaşadılar. Buna göre yaklaşık 12 milyon emekliye biner lira ikramiye ödendi. İkramiye vefat eden emeklilerin dul ve yetim maaşı alan yakınlarına ise hisseleri oranında ödendi.
TEMMUZ'DA DEVAM ETTİ:
Temmuz ayının 3'ünde açıklanan Haziran enflasyonu ile birlikte 6 aylık fiyat değişimi yüzde 9.17 oranına ulaştı. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam anlamına geliyordu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları yüzde 9.17 oranında artırıldı. Memur emeklileri ise yüzde 3.5 zamma ilaveten enflasyon farkını da aldılar. Böylece zam oranları yüzde 8.65 oldu.
AĞUSTOS'TA ZAM MÜJDESİ:
Ağustos ayı da emekliler için önemli gelişmelere sahne oldu. Öncelikle Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bin liranın altında maaş alan 150 bin emekli için yasal düzenleme yapılacağını ve maaşların bin liraya tamamlanacağını müjdeledi. Ardından 16 ve 17 Ağustos tarihlerinde emeklilerin ikinci biner liralık ikramiyeleri de yatırıldı. Böylece toplamda alınan ikramiye miktarı 2 bin liraya çıktı. İkramiyelerin hesaba geçmesinden bir gün sonra da maaşlar yatırılmaya başlandı. Ayın 25'ine kadar maaş günü olan emeklilerin maaşları hesaplarına geçti. 26 Ağustos ve sonrasında maaş günü olanlar ise günlerinde maaşlarını alabilecekler.
HAZİRAN İLE BAŞLADI:
Emekliler bu yıl ilk yeniliği Haziran ayındaki Ramazan Bayramı ikramiyesi ile yaşadılar. Buna göre yaklaşık 12 milyon emekliye biner lira ikramiye ödendi. İkramiye vefat eden emeklilerin dul ve yetim maaşı alan yakınlarına ise hisseleri oranında ödendi.
TEMMUZ'DA DEVAM ETTİ:
Temmuz ayının 3'ünde açıklanan Haziran enflasyonu ile birlikte 6 aylık fiyat değişimi yüzde 9.17 oranına ulaştı. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam anlamına geliyordu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları yüzde 9.17 oranında artırıldı. Memur emeklileri ise yüzde 3.5 zamma ilaveten enflasyon farkını da aldılar. Böylece zam oranları yüzde 8.65 oldu.
AĞUSTOS'TA ZAM MÜJDESİ:
Ağustos ayı da emekliler için önemli gelişmelere sahne oldu. Öncelikle Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bin liranın altında maaş alan 150 bin emekli için yasal düzenleme yapılacağını ve maaşların bin liraya tamamlanacağını müjdeledi. Ardından 16 ve 17 Ağustos tarihlerinde emeklilerin ikinci biner liralık ikramiyeleri de yatırıldı. Böylece toplamda alınan ikramiye miktarı 2 bin liraya çıktı. İkramiyelerin hesaba geçmesinden bir gün sonra da maaşlar yatırılmaya başlandı. Ayın 25'ine kadar maaş günü olan emeklilerin maaşları hesaplarına geçti. 26 Ağustos ve sonrasında maaş günü olanlar ise günlerinde maaşlarını alabilecekler.
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