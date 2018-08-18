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Son dakika... Emekli ları ödendi mi? Emeklinin maaşı hesaplara yatırıldı mı?

ödeme günleri ’a denk gelen SSK ve Bağ-Kur emekli paraları hesaplarına yatırıldı mı? Maaşlar ’lerden çekilebilecek. Peki maaşlar hangi günlerde hesaplarda olacak? İşte maaş günlerine göre emekli maaşlarının ödeneceği tarihler...

Emeklinin maaşı hesapta
Tüm emeklilere bayram ikramiyesi ödemeleri tamamlanırken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş ödemeleri başladı. Dün ödeme günü ayın 17'sine denk gelenler ödemelerini aldı. Bugün de maaş ödeme günleri 18-25 Ağustos tarihleri arasına denk gelenlerin paraları hesaplarına yatırıldı. Bu emekliler maaşlarını bugünden itibaren 'lerden, Pazartesi günü ise lardan çekebilecek.

KİME, NE ZAMAN?
Bayram ikramiyesi önceki gün hesaplarına yatırıldı. Dün de memur emeklileri bayram ikramiyesini aldı. Bu kapsamda tüm emeklilere bin lira ödenirken, vefat eden emeklilerin hak sahibi yakınlarına hisseleri oranında ödeme yapıldı. Ayrıca maaş ödemeleri bayram tatiline denk gelenlere de erken ödeme kararı çıktı. Maaş ödeme tarihleri ayın 17'si olanlar dün paralarını alırken, tarihleri arasına denk gelenlere de aylıkları bugün yatırıldı. Bu emekliler maaşlarını bugünden itibaren ATM'lerden çekebilecek. İsteyenler ise 20 Ağustos Pazartesi günü bankalardan çekebilecek. Maaş ödeme günleri ayın 26'sı ile 27'sine denk gelenler 27 Ağustos'ta, 28'e denk gelenler ise 28 Ağustos'ta paralarını alabilecek.


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  • 18 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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