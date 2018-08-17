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Koza’da rekor var

Koza’da rekor var
Faaliyetlerini ​TMSF'ye bağlı olarak sürdüren Koza Altın, 2018 yılı Haziran ayı sonu itibariyle 123.631 ons altın üretimi gerçekleştirdi. , 2018'in ilk 6 ayında net kârında da yüzde 100'e yakın artış sağladı. Koza Altın İşletmeleri'nin 1 Ocak-30 Haziran 2018 yatırımcı ilişkileri faaliyet raporunda; vergi öncesi kâr miktarında 2017 yılı ilk 6 aylık döneme kıyasla 291,5 milyon lira artış meydana geldiği açıklandı. Raporda, 2017 yılı ilk 6 aylık dönemde 269.4 milyon lira olan net dönem kârının 2018'in aynı döneminde 229.3 milyon liralık bir artışla 498.7 milyon lira olarak gerçekleştiği belirtildi.
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