Faaliyetlerini TMSF'ye bağlı olarak sürdüren Koza Altın, 2018 yılı Haziran ayı sonu itibariyle 123.631 ons altın üretimi gerçekleştirdi. Koza Altın, 2018'in ilk 6 ayında net kârında da yüzde 100'e yakın artış sağladı. Koza Altın İşletmeleri'nin 1 Ocak-30 Haziran 2018 yatırımcı ilişkileri faaliyet raporunda; vergi öncesi kâr miktarında 2017 yılı ilk 6 aylık döneme kıyasla 291,5 milyon lira artış meydana geldiği açıklandı. Raporda, 2017 yılı ilk 6 aylık dönemde 269.4 milyon lira olan net dönem kârının 2018'in aynı döneminde 229.3 milyon liralık bir artışla 498.7 milyon lira olarak gerçekleştiği belirtildi.
Koza’da rekor var
Etiketler: Koza Altın , TMSF
- 17 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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