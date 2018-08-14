Vakıf Katılım, 2018 yılının ikinci çeyreğinde 13.1 milyar lira fon topladı ve ekonomiye 16.4 milyar lira finansman desteği sağladı. Net kârını 123.7 milyon liraya çıkaran Vakıf Katılım, aktif büyüklükte yılın ikinci çeyreğinde 2017 yılı sonuna göre yüzde 34'lük bir büyüme sergiledi ve 17.7 milyar liralık aktif büyüklüğe ulaştı. Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, önemli bir büyüme ivmesi yakaladıklarını söyledi.
Yüzde 34 büyüdü
Etiketler: Vakıf Katılım , aktif büyüklük
- 14 Ağustos 2018, Salı
- Gazete
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