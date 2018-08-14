Dünyanın en önemli ultra lüks yat yapım merkezlerinden biri olan Antalya Serbest Bölge'de ABD'li işadamı için yapılan 'Queen Anne' isimli ultra lüks yat denize indirildi. Antalya Serbest Bölge'de faaliyet gösteren Pina Marin isimli şirketin tersanesinde yapılan ve tüm testlerden başarıyla geçen yatın satış bedelinin 30 milyon euro olduğu belirtildi. Ultra lüks yatın ABD'li fon sahibi için yapıldığı ve teknenin bu ay içinde işadamına teslim edileceği kaydedildi. 46.5 metre boyundaki ultra lüks yat, 100 ton yakıt alıyor.
30 milyon euro yatırdı
Antalya’da ABD’li bir işadamı için yapılan 30 milyon euroluk ultra lüks yat denize indirildi
Etiketler: serbest bölge , Antalya , lüks yat , Antalya Serbest , ABD
- 14 Ağustos 2018, Salı
- Gazete
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