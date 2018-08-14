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30 milyon euro yatırdı

’da ’li bir işadamı için yapılan 30 milyon euroluk ultra denize indirildi

30 milyon euro yatırdı
Dünyanın en önemli ultra yapım merkezlerinden biri olan Antalya Serbest Bölge'de 'li işadamı için yapılan 'Queen Anne' isimli ultra lüks yat denize indirildi. 'de faaliyet gösteren Pina Marin isimli şirketin tersanesinde yapılan ve tüm testlerden başarıyla geçen yatın satış bedelinin 30 milyon euro olduğu belirtildi. Ultra lüks yatın ABD'li fon sahibi için yapıldığı ve teknenin bu ay içinde işadamına teslim edileceği kaydedildi. 46.5 metre boyundaki ultra lüks yat, 100 ton yakıt alıyor.
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