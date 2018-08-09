Kazasız işyerine teşvik verilecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta gerekli tedbirlerin alınması için patronları uyardığı iş sağlığı ve güvenliği konusunda önemli adımlar atılıyor. Yeni dönemde çalışma hayatının sosyal, fiziki ve psikolojik boyutları incelemeye alınacak. Sektörel uzmanlık uygulamasına geçilerek nitelikli iş sağlığı güvenliği hizmeti üretilecek. Bu amaçla, sektörel ve bölgesel risk analizleri yapılarak iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi sağlanacak. Ölümle veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası olmayan işyerlerine teşvik uygulaması başlatılacak.
Hazal ATEŞ
Hazal ATEŞ
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