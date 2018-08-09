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sız işyerine teşvik verilecek

Kazasız işyerine teşvik verilecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta gerekli tedbirlerin alınması için patronları uyardığı ve güvenliği konusunda önemli adımlar atılıyor. Yeni dönemde çalışma hayatının sosyal, fiziki ve psikolojik boyutları incelemeye alınacak. Sektörel uzmanlık uygulamasına geçilerek nitelikli iş sağlığı güvenliği hizmeti üretilecek. Bu amaçla, sektörel ve bölgesel risk analizleri yapılarak iş ları ve meslek hastalıklarının önlenmesi sağlanacak. Ölümle veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası olmayan işyerlerine teşvik uygulaması başlatılacak.

Hazal ATEŞ
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  • 09 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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