İstanbul Ticaret Odası'nca (İTO), bu yılın Temmuz ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan harcama kaleminin yüzde 23.67 ile domates olduğu bildirildi. İTO verilerine göre; domatesi, yüzde 14.52 artışla limon, yüzde 12.97 artışla çarşaf, yüzde 12.90 artışla battaniye, yüzde 11.86 artış ile elma izledi. Karpuz yüzde 26.61 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Karpuzu, yüzde 20.50 ile şeftali, yüzde 17.67 ile armut, yüzde 16.09 ile erik ve yüzde 15.03 ile erkek gömleği izledi.
Domates arttı karpuz düştü
- 03 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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