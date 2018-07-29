Ülkeler futboldan golfe, basketboldan tenise birçok sporla eknomilerine milyar dolarlık katkı sağlıyor. Dünyada spor turizmi hacminin 200 milyar dolara ulaştığını belirten Spor Turizm Birliği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, "Türkiye'nin pastadaki payı sadece 1 milyar dolar" dedi. Yaşacan, spor turizminde futbolun golften sonra ikinci sırada yer aldığını da vurguladı. Spor turizmi için gelenlerin daha fazla harcama yaptığının altını çizen Yaşacan, "Tatil turisti 500-600 dolar civarında harcama yaparken, spor turizmi turisti 2 bin dolar civarında para harcıyor" dedi.
4.8 milyarlık vuruş
Dünyada 200 milyar dolara ulaşan spor turizminden Türkiye’nin aldığı pay 1 milyar dolara ulaştı. Listede golf birinci sırayı aldı
- 29 Temmuz 2018, Pazar
- Gazete
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