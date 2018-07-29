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4.8 milyarlık vuruş

200 milyar dolara ulaşan spor inden ’nin aldığı pay 1 milyar dolara ulaştı. Listede birinci sırayı aldı

4.8 milyarlık vuruş
Ülkeler dan e, basketboldan tenise birçok sporla eknomilerine milyar dolarlık katkı sağlıyor. spor i hacminin 200 milyar dolara ulaştığını belirten Spor Turizm Birliği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, "'nin pastadaki payı sadece 1 milyar dolar" dedi. Yaşacan, spor turizminde futbolun golften sonra ikinci sırada yer aldığını da vurguladı. Spor turizmi için gelenlerin daha fazla harcama yaptığının altını çizen Yaşacan, "Tatil i 500-600 dolar civarında harcama yaparken, spor turizmi turisti 2 bin dolar civarında para harcıyor" dedi.
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