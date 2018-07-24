Bedellide indirim

Gençlerin dört gözle beklediği bedelli askerlik ile ilgili en çok tartışılan konulardan biri '28 gün şartı'ydı. 1.3 milyon genci ilgilendiren bedelli askerlikte, temel askerlik eğitimi için teklif edilen süre bu süre değişiyor. 28 gün şartı, 21 güne iniyor. Bedelli düzenlemesinin de bulunduğu torba teklif, dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve KHK'larda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin sahibi olarak, komisyon üyelerine bilgi verdi. Bedelli askerlikle ilgili düzenlemeden 25 yaş ve üzeri yaklaşık 1 milyon 324 bin kişinin yararlanacağını belirten Muş, "Bunun içinde yoklama, tecil, bakaya da dahil" dedi. Ücretin 15 bin lira gibi makul bir rakam olmasının, başvuru sayısını artıracağını söyleyen Muş, yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının dövizle askerlikteki 38 yaş sınırlarının da kaldırıldığını vurguladı. Komisyonda 28 gün olarak öngörülen askerlik şartı 21 güne indirilirken, ücret 15 bin lira, yaş sınırı 25 olarak kabul edildi.
PROFESYONEL ASKER SAYISI 168 BİN
İçişleri Bakanlığı'na bağlanan Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı hariç olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesindeki Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları'nda 427 bin personel bulunuyor. 168 bin 800 civarındaki personel de tamamen profesyonel askerlerden oluşuyor. Bu da ordunun profesyonellik oranın yüzde 40 olduğu anlamına geliyor. 2018 yılı itibariyle TSK'da 216 general ve amiral bulunuyor. Teğmen, yüzbaşı, binbaşı, yarbay ve albaylardan oluşan subayların sayısı da 24 bin 883 olarak belirtiliyor. 63 bin 700'den fazla astsubayın bulunduğu kışlalarda uzman erbaşların sayısının da 59 bin 521 olduğu öğrenildi.
Ahmet TOPAL
PROFESYONEL ASKER SAYISI 168 BİN
İçişleri Bakanlığı'na bağlanan Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı hariç olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesindeki Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları'nda 427 bin personel bulunuyor. 168 bin 800 civarındaki personel de tamamen profesyonel askerlerden oluşuyor. Bu da ordunun profesyonellik oranın yüzde 40 olduğu anlamına geliyor. 2018 yılı itibariyle TSK'da 216 general ve amiral bulunuyor. Teğmen, yüzbaşı, binbaşı, yarbay ve albaylardan oluşan subayların sayısı da 24 bin 883 olarak belirtiliyor. 63 bin 700'den fazla astsubayın bulunduğu kışlalarda uzman erbaşların sayısının da 59 bin 521 olduğu öğrenildi.
Ahmet TOPAL
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