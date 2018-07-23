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’te bedelli mesaisi

Yüz binlerce genç bu hafta ’te görüşülecek bedelli düzenlemesine kilitlendi

Meclis’te bedelli mesaisi
Meclis bu hafta teklifi için yoğun mesai yapacak. Yüz binlerce gencin merakla beklediği bedelli askerlik teklifi bugün Plan ve Bütçe Komisyonunda ele alınacak, daha sonra Genel Kurul gündemine gelecek. Bedelli askerlikten yararlanmak isteyip 31 Aralık 1993 tarihi de dahil bu tarihten önce doğanlar, 15 bin Türk Lirası ödemeleri ve 28 gün temel askerlik eğitimi almaları şartıyla askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak. bugün başlayacağı yoğun mesaisini hafta sonuna kadar sürdürecek.
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  • 23 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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