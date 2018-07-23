Meclis bu hafta bedelli askerlik teklifi için yoğun mesai yapacak. Yüz binlerce gencin merakla beklediği bedelli askerlik teklifi bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda ele alınacak, daha sonra Genel Kurul gündemine gelecek. Bedelli askerlikten yararlanmak isteyip 31 Aralık 1993 tarihi de dahil bu tarihten önce doğanlar, 15 bin Türk Lirası ödemeleri ve 28 gün temel askerlik eğitimi almaları şartıyla askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak. Meclis bugün başlayacağı yoğun mesaisini hafta sonuna kadar sürdürecek.
Meclis’te bedelli mesaisi
Yüz binlerce genç bu hafta Meclis’te görüşülecek bedelli düzenlemesine kilitlendi
Etiketler: Bedelli askerlik , TBMM , meclis
- 23 Temmuz 2018, Pazartesi
- Gazete
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