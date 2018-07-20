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okumak 105 bin lira

Vakıf üniversiteleri fiyatlarını açıkladı. En pahalı bölüm . Yıllık fiyat 105 bin liraya kadar çıkıyor. Pilotluk eğitimi de yıllık 100 bin liralık maliyetiyle cep yakıyor

Tıp okumak 105 bin lira
Üniversite tercihlerine 2 hafta kala, Türkiye genelindeki vakıf üniversiteleri de 2018-2019 akademik yılının ücretlerini açıkladı. Çoğu üniversitede ücretler programlara göre değişiklik gösteriyor. En pahalı bölümlerin başında tıp ve diş hekimliği geliyor. Pilotluk eğitimi de oldukça pahalı. İşte bazı vakıf üniversitelerinin yıllık fiyatları:
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