Tıp okumak 105 bin lira

Üniversite tercihlerine 2 hafta kala, Türkiye genelindeki vakıf üniversiteleri de 2018-2019 akademik yılının ücretlerini açıkladı. Çoğu üniversitede ücretler programlara göre değişiklik gösteriyor. En pahalı bölümlerin başında tıp ve diş hekimliği geliyor. Pilotluk eğitimi de oldukça pahalı. İşte bazı vakıf üniversitelerinin yıllık fiyatları: