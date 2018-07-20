Üniversite tercihlerine 2 hafta kala, Türkiye genelindeki vakıf üniversiteleri de 2018-2019 akademik yılının ücretlerini açıkladı. Çoğu üniversitede ücretler programlara göre değişiklik gösteriyor. En pahalı bölümlerin başında tıp ve diş hekimliği geliyor. Pilotluk eğitimi de oldukça pahalı. İşte bazı vakıf üniversitelerinin yıllık fiyatları:
Tıp okumak 105 bin lira
Vakıf üniversiteleri fiyatlarını açıkladı. En pahalı bölüm tıp. Yıllık fiyat 105 bin liraya kadar çıkıyor. Pilotluk eğitimi de yıllık 100 bin liralık maliyetiyle cep yakıyor
- 20 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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