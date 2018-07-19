Pasaport sahteciliğine önlem

Diğerlerine göre daha güvenli olarak üretilen ve kullanıma sunulan İkinci nesil Türkiye Cumhuriyeti elektronik pasaportlarını, sahtecilerin sinsi planlarından korumak için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bir takım ilave tedbirler aldı. Kullanımı sonlanan pasaportların üzerinde bulunan çipleri tamamen imha etmek amaçlı delgeç imal edilmesi kararlaştırıldı. Bin 250 delgeç alımı yapılacağı öğrenildi.
Erkam ÇOBAN
Erkam ÇOBAN
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