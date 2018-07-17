Paranın şefi

Dünya mutfakları denince ilk akla gelenlerden olan Türk mutfağı, son yıllarda gastronomi atağına kalktı. Sayıları gün geçtikçe artan yemek kursları ile her kesimden insanın mutfağa ilgisi arttı. Türk mutfağının yanı sıra dünya mutfaklarından seçmelerin de öğretildiği, aşçılığın inceliklerinin paylaşıldığı kurslar dolup taşarken, sektörde maaşlar da dolgunlaştı. Gastronomi sektörünün gelişmesi ile restoran ve turizm işletmelerinde alaylı şeflerin yanına okullu şefler de eklendi. Okullu şefler ile aşçılığın hem prestiji hem getirisi yükseldi. Mutfaklarda eğitim seviyesinin yükselmesi, ücretleri CEO'ların düzeyine çekti. Geleceğin şef adayları, ortalama 5 pozisyon yükselince, aylık 30 bin liraya varan maaşlara ulaşabiliyor. Türkiye'de markalaşmış otel ve yiyecek işletmelerinde, kariyer yolculuğu stajla başlıyor. Eğitimini tamamlamış şef adayları, ünlü otel ve restoranlarda 3 bin liradan staja başlayabiliyor. Adaylar yeteneği, el lezzeti ve çalışma performansına göre adım adım maaşını 30 bin liraya kadar çıkarabiliyor. Ünlü şeflerin maaşları ise 50 bin lirayı buluyor.
ÜNLÜLER MUT FAKTA
Pek çok ünlü ismin de mutfağa ilgisi var. Kimi yetiştirdiği organik ürünler ile yemek pişiriyor, kimi restoranlara tatlı hazırlıyor.
Manken ve sunucu Tülin Şahin'in, Tuliss ismini verdiği tatlısı Çırağan Sarayı'nda konuklara sunuluyor. Modayla lezzeti birleştiren tatlı, yenilebilir bir kurabiye evin içinde yer alıyor. 120 kalori olan tatlı; bitter çikolata ve yaban mersiniyle süsleniyor.
Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar'ın eşi Selin Gökbakar da mutfağa meraklı isimler arasında. Mutfaktaki maharetleriyle bilinen Gökbakar, sık sık yaptığı yemeklerin fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşıyor. Oyuncu Ceyda Düvenci de mutfak eğitimi alan isimlerden. Neslihan Alkoçlar, Pınar Altuğ ve Elif Gönlüm de mutfaktaki becerileri ile dikkat çeken isimler arasında bulunuyor.
ÜNLÜLER MUT FAKTA
Pek çok ünlü ismin de mutfağa ilgisi var. Kimi yetiştirdiği organik ürünler ile yemek pişiriyor, kimi restoranlara tatlı hazırlıyor.
Manken ve sunucu Tülin Şahin'in, Tuliss ismini verdiği tatlısı Çırağan Sarayı'nda konuklara sunuluyor. Modayla lezzeti birleştiren tatlı, yenilebilir bir kurabiye evin içinde yer alıyor. 120 kalori olan tatlı; bitter çikolata ve yaban mersiniyle süsleniyor.
Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar'ın eşi Selin Gökbakar da mutfağa meraklı isimler arasında. Mutfaktaki maharetleriyle bilinen Gökbakar, sık sık yaptığı yemeklerin fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşıyor. Oyuncu Ceyda Düvenci de mutfak eğitimi alan isimlerden. Neslihan Alkoçlar, Pınar Altuğ ve Elif Gönlüm de mutfaktaki becerileri ile dikkat çeken isimler arasında bulunuyor.
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