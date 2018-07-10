Turkcell, blockchain konsorsiyumunda

Turkcell, dünyadaki telekomünikasyon devlerinin yer aldığı, telekom operatörlerinin küresel blockchain konsorsiyumu Carrier Blockchain Study Group'a (CBSG) dahil oldu. Konsorsiyumun üyeleri arasında Güney Kore merkezli LG Uplus Corp, KT Corporation ve Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Etisalat Telecommunication Corporation bulunuyor. CBSG, telekom operatörü üyelerine ve bunların müşterilerine Blockchain teknolojilerini kullanan güvenli küresel dijital ödeme, takas ve hesaplaşma sistemleri, kişisel kimlik doğrulama, IoT uygulamaları ve benzeri diğer hizmetleri sağlamayı amaçlıyor. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, "CBSG'nin bir parçası olmak, dijital platformlarımızdaki hizmetlerimizi geliştirmemize ve müşteri deneyimini en üst düzeye çıkarmamıza yardımcı olacak" diye konuştu.