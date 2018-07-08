Yol Durumu
  1. İmar barışından 315 milyon lira
  2. Nikah şahidi Erdoğan oldu

sinde 200 milyar rekoru

Konut kredisinde 200 milyar rekoru
Konutta, kamu larının başlattığı "10 yıl vade, 0.98 faiz" kampanyası ile üretici firmaların "% 20 indirim, % 5 peşinat" uygulaması, bankaların si hacmini tarihi zirveye taşıdı. verilerine göre, kampanyaların başladığı 11 Mayıs'ta 194.4 milyar lira olan konut kredisi hacmi, geçen hafta sona eren kampanya ile birlikte 29 Haziran'da 200.4 milyar liraya çıktı.
Etiketler: , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ