Konut kredisinde 200 milyar rekoru

Konutta, kamu bankalarının başlattığı "10 yıl vade, 0.98 faiz" kampanyası ile üretici firmaların "% 20 indirim, % 5 peşinat" uygulaması, bankaların konut kredisi hacmini tarihi zirveye taşıdı. BDDK verilerine göre, kampanyaların başladığı 11 Mayıs'ta 194.4 milyar lira olan konut kredisi hacmi, geçen hafta sona eren kampanya ile birlikte 29 Haziran'da 200.4 milyar liraya çıktı.
- 08 Temmuz 2018, Pazar
- Gazete
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