Enflasyon rakamları açıklandı! Enflasyon ne kadar?

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Haziran ayında yüzde 2.61 yıllık yüzde 15.39 arttı. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi , (Yİ-ÜFE) ise aylık yüzde 3.03 yıllık yüzde 23.71 artış gösterdi.Türkiye İstatistik Kurumu, ( TÜİK ) 2018 yılının Haziran ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, TÜFE'de 2018 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2.61, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 9.17, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15.39 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11.49 artış gerçekleşti.Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Haziran ayında endekste yer alan gruplardan, aylık en yüksek artış yüzde 5.98 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda oldu. haberleşmede yüzde 4.76, ulaştırmada yüzde 2.66, ev eşyasında yüzde 2.24 ve eğlence ve kültürde yüzde 2.16 artış gerçekleşti.Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Haziran ayında endekste yer alan gruplardan sadece giyim ve ayakkabı grubunda yüzde 1.15 oranında düşüş gerçekleşti.TÜFE'de, yıllık en fazla artış yüzde 24.26 ile ulaştırma grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre ev eşyası yüzde 18.91, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 18.89, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 16.79 ve lokanta ve oteller yüzde 13.30 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu.İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey'de bulunan 26 bölge içinde, aylık en yüksek artış yüzde 3.69 ile Samsun, Tokat, Çorum, Amasya'da oldu. Bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış yüzde 10.52 ile Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 17.38 ile Hatay, Kahramanmaraş Osmaniye bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 12.58 ile Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye bölgesinde gerçekleşti.TÜİK açıklamasına göre, Haziran 2018'de endekste kapsanan 407 maddeden 58 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 289 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 60 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, (Yİ-ÜFE) 2018 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 3.03, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 15.52, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23.71 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 16.57 artış gösterdi.Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri, madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 2.44, imalat sanayi sektöründe yüzde 3.16, elektrik ve gaz yüzde 1.97, su sektöründe yüzde 1.20 artış olarak gerçekleşti.Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 15.09 ile ham petrol ve doğal gaz , yüzde 6.87 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 5.18 ile elektrikli teçhizat olarak gerçekleşti. Buna karşılık kömür ve linyit ise bir önceki aya göre yüzde 0.24 düşüş gösterdi.Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2018 yılı Haziran ayında aylık ve yıllık en fazla artış enerjide gerçekleşti.