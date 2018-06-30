Katılım esaslı BES’te hızlı büyüme

Katılım esaslı BES'in önümüzdeki 5 yıla damga vuracağını belirten Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, "Katılım esaslı BES'e olan ilgiyi artık rakamsal olarak da görüyoruz. Yılın ilk 4 aylık verilerine göre toplam BES fon büyüklüğü yüzde 7 büyürken faizsiz fon büyüklüğü yaklaşık 6 kat daha hızlı arttı. Faizsiz emeklilik fonları yüzde 43 seviyesinde büyüdü. Nisan verilerine göre; BES içerisinde faizsiz fon büyüklüğünün pazar payı, 3'üncü basamak gönüllü BES ve Otomatik Katılım Sistemi dahil olmak üzere yüzde 7.83'ten yüzde 10.17'ye yükseldi. Bu hızlı artış bize önümüzdeki 5 yıl içinde katılım esaslı BES'i tercih edenlerin hızla artacağını ve pazar paylarının katlanarak büyüyeceğini gösteriyor" dedi.
TASARRUF AŞILAYACAK
AyhanSincek şöyle devam etti; "Gönüllü BES'in başlamasından itibaren geçen 14 yılda katılımcı sayısı 7 milyon kişiye fon tutarı da 82 milyar liraya ulaştı. Burada geçmişte düzenli bir büyüme olduğunu görüyoruz. Ancak Türkiye'nin tasarruf kapasitesi daha yüksek ve biz faizsiz ürünlerle bu derinliği sağlayacağız. Geçtiğimiz son 6 yıllık verilere baktığımızda faizsiz fon büyüklüğündeki artışın hep toplam BES fon büyüklüğündeki artışın daha üzerinde olduğu görülüyor. Bu sene de ilk 4 ayda faizsiz fonlar 6 kat daha hızlı büyüdü. Bu yıl bu ivmenin aynı şekilde devam edeceğini düşünüyoruz. Türkiye'de güçlü bir faiz hassasiyeti olan kitle olduğunu görüyoruz. Otomatik Katılım Sistemi, faizli ve faizsiz alternatiflerin aynı anda ve eşit şartlarda sunulduğunda faizsiz alternatife yüksek bir teveccüh gösterildiğini bize gösterdi. Katılım Emeklilik başta olmak üzere katılım esaslı emeklilik bu geniş kitlenin ihtiyacına cevap verdiği için büyüme potansiyeli çok yüksek. Faizsiz BES'in ve katılım sigortacılığının büyüme hızı BES'deki genel büyümeyi katlayarak geçecektir."
TASARRUF AŞILAYACAK
AyhanSincek şöyle devam etti; "Gönüllü BES'in başlamasından itibaren geçen 14 yılda katılımcı sayısı 7 milyon kişiye fon tutarı da 82 milyar liraya ulaştı. Burada geçmişte düzenli bir büyüme olduğunu görüyoruz. Ancak Türkiye'nin tasarruf kapasitesi daha yüksek ve biz faizsiz ürünlerle bu derinliği sağlayacağız. Geçtiğimiz son 6 yıllık verilere baktığımızda faizsiz fon büyüklüğündeki artışın hep toplam BES fon büyüklüğündeki artışın daha üzerinde olduğu görülüyor. Bu sene de ilk 4 ayda faizsiz fonlar 6 kat daha hızlı büyüdü. Bu yıl bu ivmenin aynı şekilde devam edeceğini düşünüyoruz. Türkiye'de güçlü bir faiz hassasiyeti olan kitle olduğunu görüyoruz. Otomatik Katılım Sistemi, faizli ve faizsiz alternatiflerin aynı anda ve eşit şartlarda sunulduğunda faizsiz alternatife yüksek bir teveccüh gösterildiğini bize gösterdi. Katılım Emeklilik başta olmak üzere katılım esaslı emeklilik bu geniş kitlenin ihtiyacına cevap verdiği için büyüme potansiyeli çok yüksek. Faizsiz BES'in ve katılım sigortacılığının büyüme hızı BES'deki genel büyümeyi katlayarak geçecektir."
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