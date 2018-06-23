Turizmde rekor

Turizm sektörü, bu yıl rekor üstüne rekor kırıyor. Rus ve Avrupalı turistin yoğun talep gösterdiği Türkiye'de ilk 5 ayda tüm zamanların rekoru kırılarak 11.5 milyon turist ağırlandı. Türkiye'nin en yüksek turist sayısına ulaştığı 2014'ün ilk 5 ayında 10.9 milyon kişi ülkemizi ziyaret etmişti.
HEDEF BÜYÜYOR
Turizm İstişare Kurulu'nun 3'üncü Genel Kurulu'nda turizm istatistiklerini açıklayan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Geçen yılın aynı dönemine göre turist sayısını yüzde 30.8 artırarak 11.5 milyon kişiye ulaştık. Bu yıl 40 milyon turist hedefi koymuştuk. Şimdi bu oranı da aşacağımıza inancım tam" şeklinde konuştu. Kurtulmuş, bu yıl yakalanan yüksek oranlarda Turizm Bakanlığı tarafından sektöre sağlanan desteklerin büyük katkısının olduğunu belirtti. Geçen yıl Turizm Şurası'nı düzenlediklerini hatırlatan Kurtulmuş, şunları anlattı: "Bu Şura ile mükemmel bir yol haritası çıkardık. 2018 yılı için turist hedefini 40 milyon olarak belirlemiştik, elde ettiğimiz veriler bu rakamı aşacağımızı gösteriyor. 2023 hedeflerimiz olan 50 milyon turist, 50 milyar dolar gelir hedefimizi revize edeceğiz."
BETÜL ALAKENT
HEDEF BÜYÜYOR
Turizm İstişare Kurulu'nun 3'üncü Genel Kurulu'nda turizm istatistiklerini açıklayan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Geçen yılın aynı dönemine göre turist sayısını yüzde 30.8 artırarak 11.5 milyon kişiye ulaştık. Bu yıl 40 milyon turist hedefi koymuştuk. Şimdi bu oranı da aşacağımıza inancım tam" şeklinde konuştu. Kurtulmuş, bu yıl yakalanan yüksek oranlarda Turizm Bakanlığı tarafından sektöre sağlanan desteklerin büyük katkısının olduğunu belirtti. Geçen yıl Turizm Şurası'nı düzenlediklerini hatırlatan Kurtulmuş, şunları anlattı: "Bu Şura ile mükemmel bir yol haritası çıkardık. 2018 yılı için turist hedefini 40 milyon olarak belirlemiştik, elde ettiğimiz veriler bu rakamı aşacağımızı gösteriyor. 2023 hedeflerimiz olan 50 milyon turist, 50 milyar dolar gelir hedefimizi revize edeceğiz."
BETÜL ALAKENT
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