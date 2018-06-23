Gurur projesiyle 1.5 milyona iş

Türkiye'nin gurur projesi olarak nitelendirilen İstanbul Yeni Havalimanı'nda önceki gün ilk uçuş gerçekleşti. Havalimanına ilk resmi inişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak proje, sağlayacağı istihdam ile de adından söz ettirecek. 225 bin kişiyi istihdam edecek dev proje, dolaylı olarak da 1.5 milyon kişiye iş-aş kapısı olacak. Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, şu anda havalimanında 35-36 bin kişinin çalıştığını belirterek, "İstanbul Yeni Havalimanı'nda başlangıçta 100 bin kişi çalışacak. Bu rakam TÜPRAŞ'ın 20 katı. 2023'e geldiğimizde diğer fazlar devreye girdiğinde 225 bin kişi çalışacak. Dolaylı olarak etkilediği, hizmet aldığı kesimleri sayarsanız yaklaşık 1.5 milyon kişiye istihdam sağlayacak.
Dünyanın niye 3. havalimanından rahatsız olduğunun en iyi göstergesi" dedi. Artık dünya havacılığının ağırlık merkezinin Türkiye'nin bulunduğu nokta olduğunu söyleyen Arslan, bu durumun da havalimanının ne kadar isabetli bir kararla yapıldığını gösterdiğine işaret ederek, şöyle devam etti: "Sadece istihdam anlamında değil, ekonomik olarak oluşturacağı katma değer de olacak. 2025 yılında Türkiye'de oluşacak yıllık gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 5'ine yakınını sadece bu havalimanı oluşturacak. Muhteşem bir proje, prestij projesidir, Türkiye için bir marka projedir." İstanbul Yeni Havalimanı'nın ismine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Arslan, şöyle konuştu: "Niye Recep Tayyip Erdoğan olmasın? Son 16 yılda Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak yaptıklarına, ondan önce yaklaşık 8 yıl İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dahil yaptıklarına bakarsanız, niye olmasın? Elbette ki takdir Sayın Cumhurbaşkanımızın. Karar merci o. Havalimanını yapan şirketler isim hakkıyla ilgili öneriler getirebilir, bizler de değerlendiririz."
Dünyanın niye 3. havalimanından rahatsız olduğunun en iyi göstergesi" dedi. Artık dünya havacılığının ağırlık merkezinin Türkiye'nin bulunduğu nokta olduğunu söyleyen Arslan, bu durumun da havalimanının ne kadar isabetli bir kararla yapıldığını gösterdiğine işaret ederek, şöyle devam etti: "Sadece istihdam anlamında değil, ekonomik olarak oluşturacağı katma değer de olacak. 2025 yılında Türkiye'de oluşacak yıllık gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 5'ine yakınını sadece bu havalimanı oluşturacak. Muhteşem bir proje, prestij projesidir, Türkiye için bir marka projedir." İstanbul Yeni Havalimanı'nın ismine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Arslan, şöyle konuştu: "Niye Recep Tayyip Erdoğan olmasın? Son 16 yılda Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak yaptıklarına, ondan önce yaklaşık 8 yıl İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dahil yaptıklarına bakarsanız, niye olmasın? Elbette ki takdir Sayın Cumhurbaşkanımızın. Karar merci o. Havalimanını yapan şirketler isim hakkıyla ilgili öneriler getirebilir, bizler de değerlendiririz."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.