Teknoloji geliştirme bölgelerinde gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince gerçekleştirilen tasarım faaliyetlerinden elde edilen kazançlar da kurumlar vergisinden istisna tutulacak. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğine göre, teknoloji geliştirme bölgelerinde yapılan Ar-Ge ve yazılım faaliyetlerinden elde edilen kazançlara ilave olarak, bu bölgelerde gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince gerçekleştirilen tasarım faaliyetlerinden elde edilen kazançlar da kurumlar vergisinden istisna edilebilecek kazançlar arasına eklendi. 'Tasarım faaliyeti', sanayi alanında ve Bakanlar Kurulu'nun uygun göreceği diğer alanlarda katma değer ve rekabet avantajı yaratma potansiyeline haiz, ürün veya ürünlerin işlevselliğini artırma, geliştirme, iyileştirme ve farklılaştırmaya yönelik yenilikçi faaliyetlerin tümü olarak tanımlandı. 19 Ekim 2017'den sonra teknoloji geliştirme bölgelerinde başlatılacak projelerden elde edilen kazançlar ile bu tarihten önce başlatılmış projelerden 30 Haziran 2021 tarihinden sonra elde edilecek kazançlara ilişkin istisna uygulanacak. Bu istisnadan yararlanılabilmesi için patent veya eşdeğer belge alma şartı getirildi. Ancak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan alınan proje bitirme belgesine dayanılarak istisnadan yararlanılabilen durumlarda patent veya fonksiyonel olarak patente eşdeğer bir başka belge aranmayacak. Patent veya fonksiyonel olarak patente eşdeğer belgelere bağlanan gayrimaddi haklardan kaynaklanan kazançların istisnadan yararlanacak kısmı, kazancı doğuran faaliyet kapsamında gerçekleştirilen nitelikli harcamaların bu faaliyetle ilgili toplam harcamalara oranı kullanılarak hesaplanacak.
Tasarım faaliyetine vergi istisnası
Etiketler: Resmi Gazete , Tasarım faaliyeti , vergi muafiyeti , Ar-Ge , teknoloji
- 21 Haziran 2018, Perşembe
- Gazete
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